TPHCM: Cháy nhà rạng sáng, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Lực lượng chức năng phá tường tiếp cận hiện trường vụ cháy trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TPHCM

Khoảng 1 giờ 25 phút sáng 17/9, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại căn nhà có kết cấu một trệt, một lửng, 2 lầu nằm trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh đã nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà đang có 7 thành viên.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) - Công an TPHCM đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ. Các chiến sĩ đã phải phá tường để tiếp cận vào bên trong, thành công giải cứu và chuyển 5 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy tại hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TPHCM

Đến 2 giờ 36 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của hai người. Cụ bà N.T.G. (95 tuổi) được phát hiện đã tử vong tại khu vực tầng trệt, nạn nhân còn lại tử vong ở tầng 2.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết các nạn nhân đều là người trong cùng một gia đình. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng TPHCM tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.