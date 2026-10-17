TPHCM: Cháy cơ sở massage cũ, cột khói cao hàng chục mét

Khói bốc đen từ đám cháy. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu từ đại diện UBND phường Tân Hưng, sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng. Nhóm thợ thi công trong lúc tiến hành hàn, cắt kim loại đã sơ ý để tia lửa bắn vào các vật liệu dễ cháy bên trong căn nhà như ghế sofa và nệm mút cũ. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực và tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngay khi phát hiện sự cố, những người có mặt bên trong đã kịp thời chạy thoát ra ngoài, hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) TPHCM đã khẩn trương huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Các tổ công tác lập tức phong tỏa khu vực, triển khai các mũi tiếp cận phun nước dập lửa và thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan sang nhà dân cũng như các cơ sở kinh doanh lân cận.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình chữa cháy, đến 10 giờ 20 phút, hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục công tác phun nước làm mát khu vực để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ PCCC & CNCH TPHCM nỗ lực phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang khu vực lân cận

Vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, chủ yếu là nhiều đồ đạc, vật dụng cũ bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng TPHCM đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức của sự cố hỏa hoạn này.