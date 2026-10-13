TPHCM chấp thuận dự án NoXH hơn 191,6ha tại xã Bà Điểm

Theo quyết định, dự án được định hướng xây dựng khu NoXH cao tầng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cùng các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân.

Quy mô và các chỉ tiêu sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật về phát triển, quản lý NoXH.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ 64.053 tỷ đồng do nhà đầu tư đề xuất, sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính để triển khai dự án.

Tiến độ thực hiện dự án tính từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; đồng thời triển khai đầu tư các công trình nhà ở và hệ thống hạ tầng, bảo đảm hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Dự án được xem xét hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.