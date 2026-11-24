Tối 22/11, Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao của Người. Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, cùng sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên.

Cùng ngày, chương trình khai mạc "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" cấp Thành phố được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giới thiệu không gian các ngành công nghiệp văn hóa tại sân khấu chính. Đặc biệt, Vũ hội đường phố "Sắc màu văn hóa Việt Nam" góp phần tạo nên không khí sôi động, đa sắc màu trên tuyến phố trung tâm.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, Thành phố tổ chức các không gian trưng bày được thiết kế theo hình nón lá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu trang trọng dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến đây, người dân và du khách có thể thưởng thức "Tuần phim Bối cảnh TPHCM", khám phá "Dấu ấn sân khấu TPHCM", tham dự Liên hoan Nghệ thuật truyền thống "Sắc màu văn hóa Việt Nam", trải nghiệm trò chơi điện tử, tự tay làm các sản phẩm làng nghề dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, đồng thời thưởng thức những màn trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật. Không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, đây còn là điểm kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo, nhà đầu tư với công chúng, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thành phố.

Bên cạnh đó, trong tổng thể các hoạt động diễn ra trên Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố chú trọng xây dựng không gian "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp Nhân dân. Tại đây, công chúng được tìm hiểu các di sản, thưởng thức ẩm thực, khám phá những sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời các tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu được biểu dương nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự kết hợp giữa dòng chảy văn hóa sáng tạo, hiện đại với những giá trị văn hóa cộng đồng, nghĩa tình sẽ tạo nên không gian giao thoa đặc sắc trên tuyến phố biểu tượng của Thành phố, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ 18 giờ đến 21 giờ 45 các ngày 22 - 24/11, tại Sân khấu Quảng trường Sắc màu Việt Nam trên Đường đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cụ thể, ngày 22/11 giới thiệu nghệ thuật Hát bội và Cải lương; ngày 23/11 là các tiết mục nghệ thuật dân tộc và Đờn ca tài tử; ngày 24/11 tổ chức chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Bên cạnh đó, các nhà hát của Thành phố sẽ biểu diễn tại không gian nghệ thuật biểu diễn; Sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu các chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Văn nghệ sĩ tham gia chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TPHCM

Chiều 24/11, Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức. Đặc biệt, phía trước trụ sở UBND TPHCM sẽ diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, ứng dụng công nghệ hình ảnh và ánh sáng hiện đại để giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước và Thành phố.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/11, tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam", kết nối truyền hình trực tiếp với hai điểm cầu tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TPHCM, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn tạo điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Dịp này, nhiều điểm hẹn văn hóa cũng đồng loạt diễn ra trên địa bàn Thành phố. Nổi bật là Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM từ ngày 19 - 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi; Triển lãm mỹ thuật "TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và Công viên Lam Sơn; Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" tại Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 23/11, Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa diễn ra tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), tiếp nối là buổi họp mặt truyền thống tại UBND xã Hóc Môn. Cùng với đó, các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố được vận động triển khai các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam, góp phần đưa không khí ngày hội lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.