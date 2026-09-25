TPHCM: Chậm nhất ngày 10-10 sẽ nhổ bỏ toàn bộ cột điện dưới lòng đường Chu Văn An

Clip ghi nhận các trụ điện còn tồn tại dưới lòng đường Chu Văn An. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 25-9, đoạn từ trước số nhà 336 đến 420 Chu Văn An còn gần 30 cột điện chưa được di dời vào trong.

Bà Dương Ngọc Châu, ngụ tại số 366 Chu Văn An, phản ánh: “Mấy tháng nay con đường mở rộng ra nhưng hàng cột điện cứ còn y nguyên giữa đường rất bất tiện và mất thẩm mỹ. Ban đêm người đi xe máy không chú ý là đâm sầm vào liền, rất nguy hiểm”.

Thường xuyên đi qua khu vực để đón con, chị Lê Thị Thu Hường, ngụ phường Bình Thạnh, cũng lo lắng khi hàng cột điện vẫn án ngữ lòng đường. Theo chị, trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế, càng làm tăng nguy cơ tai nạn. Chị đề nghị địa phương sớm di dời các cột điện, bảo đảm an toàn cho người dân.

Gần 30 trụ điện trên đường Chu Văn An gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lý giải việc chậm di dời, ông Nguyễn Gia Huy Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh, cho biết ban là chủ đầu tư công trình di dời; ngành điện phối hợp kỹ thuật, cắt điện và hỗ trợ đấu nối.

Theo kế hoạch ban đầu, Ban cam kết với UBND TPHCM hoàn thành toàn bộ công tác di dời trong tháng 9. Tuy nhiên, mưa liên tục thời gian qua ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Đến nay, toàn bộ hệ thống trụ điện mới trên vỉa hè đã được dựng xong. Đơn vị thi công đang khẩn trương chuyển lưới điện sang hệ thống trụ mới, thu hồi trụ cũ và hạ ngầm hệ thống cáp.

Các phương tiện lưu thông trên đường Chu Văn An phải né cột điện mỗi khi di chuyển. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Gia Huy Tuấn cho biết đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, phối hợp với Điện lực Gia Định cắt điện theo lịch để hoàn tất việc di dời, nhổ bỏ toàn bộ cột điện dưới lòng đường chậm nhất vào ngày 10-10. Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi hạ tầng điện, mặt đường sẽ được thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân đi lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh, dự án nâng cấp đoạn đường Chu Văn An dài gần 700m có tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng.