TPHCM chấm điểm cán bộ để chia thành 4 mức hưởng thu nhập tăng thêm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định mới về việc đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ được chấm điểm và chia thành 4 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên xếp mức 1, được hưởng 100% mức chi theo quy định. Từ 85 đến dưới 90 điểm là mức 2, hưởng 90%. Từ 70 đến dưới 85 điểm là mức 3, hưởng 80%. Mức 4 không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Đáng chú ý, người bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ hoặc tạm giam để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong quý sẽ bị xếp thẳng mức 4. Trường hợp bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do lỗi chủ quan, mỗi lần bị phê bình sẽ bị hạ một mức xếp loại.

Quyết định cũng quy định rõ thời gian được tính và không được tính vào ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm. Cụ thể, các ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau hoặc điều trị chấn thương do tai nạn lao động không được tính. Thời gian tham gia các chương trình học tập trung mà không được phân công công tác cũng không được tính.

Riêng với giáo viên, giảng viên, nếu trong năm học giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ, thực hiện đầy đủ hoạt động chuyên môn theo phân công và không rơi vào các trường hợp nghỉ nêu trên thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong quý, kết quả đánh giá được tổng hợp theo thời gian làm việc tại từng nơi. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm tổng hợp, quy đổi và chi trả thu nhập tăng thêm cho cả quý, trừ trường hợp đơn vị mới không thuộc diện áp dụng chính sách này.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc đánh giá, quy đổi phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan; không hình thức, nể nang, trù dập hay thiên vị. Người có kết quả và hiệu quả công việc cao hơn sẽ được hưởng mức chi cao hơn.