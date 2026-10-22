TPHCM: Cây phượng bất ngờ bật gốc đổ đè một người tử vong

Chiều 22/10, một cây phượng bật gốc, đổ xuống đường số 5, phường Bình Thới (TPHCM), đè trúng một người đàn ông 45 tuổi, khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, cây phượng cao hơn 10m, nằm trước khu vực nhà thuốc Bệnh viện Quận 11 cũ bất ngờ bị bật gốc, đổ đè lên người đàn ông và 2 xe máy ở gần đó.

Cây phượng bật gốc đổ đè 1 người tử vong - Ảnh: MXH

Phát hiện sự việc, người dân cùng nhân viên y tế của bệnh viện gần hiện trường nhanh chóng hợp sức nâng thân cây, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển vào cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Người tử vong được xác định là ông P.V.C (45 tuổi, quê An Giang), đang chờ người thân đi khám răng tại bệnh viện.

Qua kiểm tra ban đầu, gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng, bật khỏi nền đất; 2 xe máy bị hư hỏng. Công an phường Bình Thới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tối 18/9, trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM, một nhánh cây dầu gãy, rơi trúng người đàn ông 59 tuổi đang đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong và người phụ nữ đi cùng bị thương.