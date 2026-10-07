TPHCM: Cây lớn đổ chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ

Sáng ngày 7/10, một cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ đổ ngã chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tân Định, TPHCM) vào giờ đi làm khiến giao thông nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin, tới gần 9h sáng ngày 7/10, nhân viên công ty cây xanh vẫn đang phối hợp cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực dọn dẹp hiện trường cây xanh ngã đổ. Do đây là loại cây gỗ tán rộng, nhiều cành lá khiến việc dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn.

Hiện trường vụ cây xanh đổ chắn ngang đường ở trung tâm TPHCM. Ảnh: H.Triều.

Trước đó khoảng 6h cùng ngày, 1 cây xanh cổ thụ cao hàng chục mét, tán rộng nằm trong khuôn viên quán cà phê ở góc đường Đinh Tiên Hoàng với đường Võ Thị Sáu bất ngờ bật gốc, đổ ra giữa đường.

Sự cố làm thân cây lớn nằm chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng. Phần tán cây đè lên mái và biển hiệu của một số nhà dân, cửa hàng phía đối diện gây hư hỏng. Thời điểm cây đổ, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực bị nhánh cây va trúng, bị xây xát nhẹ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã có mặt, phối hợp lực lượng khác tiến hành chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện từ đường Đinh Tiên Hoàng rẽ sang Nguyễn Văn Giai để di chuyển tiếp. Nhân viên công ty cây xanh cùng lực lượng cứu hộ được huy động để cưa cắt thân cây, dọn dẹp hiện trường.

Do đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu chỉ cho phép lưu thông một chiều và sự việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực rơi vào cảnh ùn tắc. Các tuyến đường kết nối lân cận như Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa, Điện Biên Phủ... rơi vào tình trạng ùn tắc.

Trong khi đó, theo đại diện Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TPHCM thì đây là cây da nằm trong khuôn viên tòa nhà, không thuộc quản lý của công ty. Nhận thông báo, đơn vị đã cử lực lượng đến hỗ trợ, thu dọn hiện trường để người dân tiếp tục lưu thông.