TPHCM: Cầu đi bộ ngàn tỷ vượt sông Sài Gòn chuẩn bị hợp long

Thông tin cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ vừa thử tải thành công tại Nhà máy Đóng tàu Đại Dũng (Vũng Tàu) đang thu hút sự quan tâm của người dân TPHCM. Đây được xem là một trong những cột mốc kỹ thuật quan trọng, mở đường cho giai đoạn vận chuyển, lắp đặt và hợp long công trình ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Phối cảnh cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Khác với những cây cầu được thi công hoàn toàn tại vị trí xây dựng, các cấu kiện quy mô lớn của cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được chế tạo tại nhà máy rồi được vận chuyển bằng đường thủy đến công trường để lắp đặt. Phương án này đặt ra yêu cầu cao về độ chính xác trong gia công, kiểm soát chất lượng cũng như công tác tổ chức vận chuyển.

Việc hoàn tất thử tải là bước kiểm tra quan trọng trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Theo đại diện Công ty Đại Dũng, dự kiến ngày 15/10, kết cấu cầu sẽ được hạ thủy để chuẩn bị lai dắt bằng xà lan chuyên dụng, trước khi tiến hành hợp long với hai bên bờ sông Sài Gòn vào tối 21/10.

Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đậm chất Nam Bộ

Với đặc thù là công trình có kết cấu thép kích thước lớn, việc vận chuyển không đơn thuần là đưa một cấu kiện từ nơi sản xuất đến công trường. Đây là một bài toán kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chế tạo, vận tải đường thủy và các lực lượng tham gia tổ chức thi công.

Xà lan chuyên dụng sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa kết cấu cầu về vị trí lắp đặt. Quá trình này cần tính toán kỹ các yếu tố như điều kiện luồng tuyến, thủy triều, thời tiết, khả năng ổn định của phương tiện và an toàn hàng hải. Khi về đến trung tâm TP.HCM, kết cấu cầu sẽ tiếp tục trải qua công đoạn định vị, căn chỉnh và kết nối với các hạng mục đã được xây dựng ở hai bên bờ.

Công trình từng phải điều chỉnh tiến độ hợp long do chưa thể huy động phương tiện vận chuyển chuyên dụng

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công ngày 29/3/2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Theo thiết kế, tổng chiều dài toàn công trình khoảng 720m, trong đó nhịp chính vượt sông dài 187m. Bề rộng mặt cầu thay đổi từ 6m đến 11m.

Công trình này từng dự kiến hợp long và thông kỹ thuật trước dịp Quốc khánh 2/9/2026. Tuy nhiên, mốc thời gian này đã phải điều chỉnh do chưa thể huy động phương tiện vận chuyển chuyên dụng đúng tiến độ.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là công trình được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn kiến trúc mới, kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng ở trung tâm TP.HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điểm đặc biệt của công trình nằm ở ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, một hình ảnh gần gũi với cảnh quan sông nước Nam Bộ.

Dự kiến công trình cầu đi bộ nghìn tỷ này sẽ được hợp long trong tháng 10/2026

Với ngôn ngữ kiến trúc mềm mại, cây cầu không chỉ thực hiện chức năng kết nối giao thông dành cho người đi bộ mà còn hướng đến việc hình thành một không gian công cộng hấp dẫn, nơi người dân và du khách có thể tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm vẻ đẹp của sông Sài Gòn. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời mở ra thêm không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông.

Trong bối cảnh TP.HCM đang từng bước chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông Sài Gòn, sự xuất hiện của cây cầu đi bộ được xem là một mảnh ghép đáng chú ý trong định hướng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, xanh và thân thiện với người dân.