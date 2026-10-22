TPHCM cấp giấy chứng nhận cho 750 căn hộ NơXH Công an nhân dân

Chung cư NơXH cho lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã thông qua đề xuất cấp giấy chứng nhận dự án Nhà ở cho Lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 2 đường Song Hành (số cũ là 20/2 đường Nguyễn Văn Quá), phường Đông Hưng Thuận do CTCP Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 776 căn hộ, bao gồm khối chung cư cao tầng với 19 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng 750 căn hộ chung cư (657 căn hộ NơXH bán hoặc cho thuê mua; 93 căn hộ bán giá thương mại); Khối chung cư thấp tầng 3 tầng nổi với 26 căn hộ chung cư.

Trong đó có 750/776 căn hộ căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận; 26/776 căn hộ tại khối chung cư thấp tầng đang xây dựng, chưa hoàn công.

Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 750 căn hộ tại dự án.

Đại diện CTCP Phú Cường phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Tổ công tác đã đồng ý cấp 750 giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại cuộc họp, Tổ Công tác 1645 cũng xem xét gỡ vướng cho dự án Khu cao ốc Văn phòng và Căn hộ chung cư tại số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình (nay là số 5B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) do CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh (tên cũ CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án có 495 căn hộ và 388 căn thương mại. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 495 căn hộ tại dự án.

Do dự án có tăng số căn hộ từ 288 căn hộ lên 495 căn hộ và 388 căn thương mại, tăng hệ số sử dụng đất, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, nên cơ quan chức năng yêu cầu công ty làm việc với Phòng Kinh tế đất cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh. Đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh cho hoàn chỉnh quy hoạch cũng như giữ lại phần diện tích thương mại để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Sau khi nghe các ý kiến, Tổ công tác đã kết luận sẽ ưu tiên cấp giấy cho người mua nhà.