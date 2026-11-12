TPHCM cần tuyển 45.000 - 50.000 vị trí việc làm dịp cuối năm

Chiều 12-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi tại cuộc họp báo

Sở Nội vụ TPHCM đã có văn bản thông tin đến họp báo về nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn TPHCM những tháng cuối năm 2026. Theo đó, dự báo giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, để phục vụ nhu cầu hoàn tất đơn hàng xuất khẩu cũng như đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa, thị trường lao động thành phố cần thêm khoảng 45.000 - 50.000 vị trí việc làm (tùy diễn biến thực tế của đơn hàng và thị trường quốc tế).

Nhu cầu tuyển dụng lớn nhất tập trung vào các nhóm ngành chủ lực: bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy, lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics, xuất nhập khẩu, dịch vụ… Mặt bằng thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra dao động ở các mức: từ 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông, từ 10 - 15 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật và 12 - 20 triệu đồng/tháng các vị trí có yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng, xây dựng.

Tại họp báo, Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, thông tin, sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, Công an TPHCM xác định không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghiện từ bỏ ma túy, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, có việc làm, có thu nhập và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Thượng tá Lê Xuân Thanh thông tin tại họp báo

Theo Thượng tá Lê Xuân Thanh, ngay trong quá trình cai nghiện, các cơ sở chú trọng tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đánh giá khả năng lao động và nguyện vọng của từng người; tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để tổ chức đào tạo ngành nghề phù hợp, có khả năng tìm được việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện.

Công an TPHCM cũng phối hợp chính quyền cấp xã, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể kết nối, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, tư vấn pháp lý và tạo điều kiện tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, thành phố đang triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, với mức vay tối đa 200 triệu đồng/người theo điều kiện quy định, nhằm hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định sinh kế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý sau cai nghiện phải gắn với tư vấn tâm lý, phòng ngừa tái nghiện, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo quy định pháp luật và tạo điều kiện để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tránh mặc cảm, tự ti hoặc bị kỳ thị.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cũng cho biết, tính từ ngày 15-12-2025 đến hết ngày 10-11-2026, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và 905 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 12,4%, số người chết giảm 13,8% và số người bị thương giảm khoảng 17%. Trong 11 tháng năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM đã lập biên bản xử phạt 186.000 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định.