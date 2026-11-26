Bạ đâu đổ đó

Ước tính mỗi ngày, TPHCM phát sinh 14.000 - 17.000 tấn rác và lượng rác có xu hướng tăng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tính đến 15/9/2026, thành phố có 120 điểm tồn đọng rác: 21 điểm chưa được thu gom, xử lý; 86 điểm đã xử lý nhưng tái ô nhiễm; 13 điểm phát sinh mới. Ngoài thống kê này, còn nhiều điểm rác tự phát gây áp lực cho công tác thu gom, phân loại và xử lý.

Bãi đất trống trên đường Lương Ngọc Quyến, gần cầu sắt qua rạch Lăng (P.Bình Lợi Trung), dù không phải điểm tập kết rác, từ lâu đã thành nơi đổ rác tùy tiện. Hàng trăm túi rác sinh hoạt cùng chăn, nệm, bàn ghế cũ, ruột tủ lạnh, thùng xốp, lavabo, bồn cầu hư... bị vứt ngổn ngang. Rác tràn xuống gầm cầu, có nơi che lấp lối thoát nước rạch Lăng.

Tại cầu qua con rạch gần vựa bắp, khoai Hạnh trên đường Nguyễn Văn Linh, một đống rác lớn kéo dài từ lan can cầu xuống lòng rạch. Dù UBND P.Bình Đông đã gắn biển cấm đổ rác và thông tin mức phạt đối với hành vi vứt rác, đổ nước thải sai quy định, tình trạng vẫn chưa chấm dứt.

Ở P.Bình Hưng Hòa, các điểm rác tự phát vẫn xuất hiện dù chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý. Hai bên đường phía hông Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa có khoảng 7 - 8 điểm với bao bì, túi ni-lông, thùng xốp, chăn, nệm, quần áo cũ và mút xốp công nghiệp. Tại đường số 11 và Bá Lai Ân, nhiều đống rác nằm ngổn ngang, có nơi bị đốt, bốc mùi hôi.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên là điểm nóng về đổ xà bần, xả rác. Tại ngã tư đường số 15 và tuyến dọc bờ kênh Tham Lương (P.Bình Hưng Hòa), có 3 - 4 bãi rác với bao bì, túi ni-lông, thùng xốp, chăn, nệm cũ... Rác sinh hoạt và nước thải từ một khu chợ tự phát còn chảy xuống kênh, gây mùi hôi nồng nặc.

Không xa đó, tại các giao điểm đường số 10, đường số 11 với tuyến dọc bờ kênh Tham Lương và khu vực ngã ba hẻm 75, còn hơn chục đống rác tự phát. Rác không chỉ làm mất mỹ quan mà còn có nguy cơ gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước, ảnh hưởng môi trường sống của người dân.

Tại Chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn), trước cổng chợ trên đường Nguyễn Thị Sóc và khu vực Công viên Ninh Hạ trên đường số 3 có nhiều đống rác gồm bao bì, túi ni-lông, thùng xốp, rau củ quả hư thối... Đường số 4 bên hông chợ thường xuyên ngập rác; nhiều đống dài hàng chục mét, cao gần một mét, bốc mùi khó chịu.

Các khu đất trống hai bên quốc lộ sau giải tỏa cũng bị lợi dụng để đổ rác. Trên QL22, đoạn từ Chợ đầu mối Hóc Môn đến Bến xe An Sương, có hàng chục điểm rác tự phát. Rác tràn ra vỉa hè tại các bãi đất trước cửa hàng xe máy Quang Huy (30/10B QL22), gần ngã ba QL22 - Đông Lân - Hưng Lân và trước cửa hàng gỗ sấy Toàn Phát (30/11 QL22, xã Bà Điểm). Bãi đất trước cửa hàng xe máy Minh Hiển đã gắn biển cấm và camera nhưng vẫn bị đổ rác. Một số đống rác sát mép QL22, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trên QL13, đoạn từ ngã tư Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước (P.Hiệp Bình), cũng có nhiều điểm đổ rác trái phép. Tại các bãi đất trống quanh địa chỉ 737, 653, 403, 379A QL13 và khu vực hẻm 652, 766..., bao bì, túi ni-lông, quần áo, giày dép, nệm mút cũ chất chồng, gây nhếch nhác.

Anh Nguyễn Văn Đại, ngụ P.Hiệp Bình, cho biết một phần rác do người dân bỏ lại sau khi chuyển nhà, bàn giao mặt bằng làm đường; phần khác do người thiếu ý thức lợi dụng đất trống sau giải tỏa để đổ rác.

Rác đổ thành núi ở nhiều nơi

Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp

Từ tháng 8/2026 đến nay, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vứt, đổ rác không đúng nơi quy định.

Ngày 12/11, tại xã Tân Vĩnh Lộc, ông N.V.N. bị phát hiện chở túi mút xốp bằng xe máy đến đổ tại bãi đất trống trên đường Trục, thuộc tổ 11 - 15. Cảnh sát khu vực và trưởng ấp 3 lập biên bản, yêu cầu ông thu gom, khắc phục hậu quả và tham gia tổng vệ sinh cùng các đoàn thể cuối tuần.

Qua camera, sáng 19 và 20/10, xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện ông H.T.H. dùng xe ba gác chở khoảng 400kg rác đổ tại đường nội bộ ấp 12. Sáng 20/10, ông P.V.Q. bị phát hiện đổ khoảng 50kg chất thải rắn tại bãi đất trống đường 3A, ấp 24.

Chính quyền địa phương xử phạt ông H.T.H. và ông P.V.Q. mỗi người 3,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu thu gom rác, khôi phục hiện trạng và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom.

Tại P.Bình Hưng Hòa, camera ghi nhận ông L.T. và bà C.T.P. dùng xe máy vứt rác tại lề đường số 8, KP51; ông P.X.H. dùng xe mô tô ba bánh đổ rác tại lề đường số 8, KP21. Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường mời ông Đ.T.H. làm việc về hành vi dùng ô tô đổ rác sai quy định tại tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Ngày 26/10, UBND P.Bình Hưng Hòa ra quyết định xử phạt 4 trường hợp trên, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu thu gom rác và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Ngày 19/10, từ phản ánh và hình ảnh camera tại hẻm 91C/39 đường Ngô Chí Quốc, KP17, P.Tam Bình mời ông N.V.T. (SN 1977, quê Cà Mau) làm việc. Công an phường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Đầu tháng 9, mạng xã hội lan truyền clip hơn 3 phút ghi cảnh một phụ nữ lợi dụng trời mưa, mang rác ra QL1A, đoạn qua P.Tam Bình, để đổ ven đường. UBND phường mời người trong clip là bà N.T.G. (62 tuổi, trú đường Đỗ Mười) làm việc. Bà G. thừa nhận chiều 9/9 có đổ rác ra đường. Công an phường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cuối tháng 8, clip ghi cảnh một phụ nữ ném giấy, vỏ lon xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn thuộc P.Gia Định, được chia sẻ trên mạng. Người đi đường nhắc nhở nhưng người này vẫn tiếp tục rồi rời đi. UBND P.Gia Định mời bà T.Q.T. lên làm việc; ngày 24/8, phường cho biết đã xử phạt bà 1,5 triệu đồng về hành vi xả rác sinh hoạt xuống kênh rạch. Bà T. đã nộp phạt.

Nâng ý thức, tăng sức răn đe

Các vụ việc được phát hiện qua camera và phản ánh của người dân cho thấy công nghệ đang hỗ trợ quản lý đô thị. Tuy nhiên, xử phạt chỉ là một phần giải pháp. Nếu người dân tiếp tục xem đất trống, bờ kênh, vỉa hè là nơi bỏ rác tùy tiện, các điểm ô nhiễm sẽ tái phát dù đã được dọn nhiều lần.

UBND TPHCM yêu cầu tăng cường xử phạt nguội hành vi xả rác qua camera; đồng thời đề cao trách nhiệm chủ tịch UBND phường, xã đối với tình trạng đổ rác trái phép. Thành phố cũng nghiên cứu buộc người vi phạm trực tiếp thu dọn rác và tham gia tổng vệ sinh định kỳ.

Để chủ trương hiệu quả, cần kiểm tra thường xuyên tại điểm nóng; công khai nơi thu gom, cách xử lý từng loại chất thải; tiếp nhận kịp thời phản ánh của người dân. Các khu đất trống sau giải tỏa cần được quản lý, rào chắn hoặc lắp camera phù hợp, tránh trở thành bãi rác tự phát.

Mỗi người cần bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian và sử dụng dịch vụ thu gom theo quy định. Rác không biến mất khi bị ném xuống kênh, vỉa hè hay đất trống; hậu quả vẫn là môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức giữ gìn từng con đường, dòng kênh và khoảng đất quanh nhà. Khi chính quyền kiên quyết xử lý, đơn vị thu gom hoạt động hiệu quả và người dân cùng nâng cao trách nhiệm, những "điểm đen" rác thải mới có thể được xóa bỏ bền vững.

Khi chính quyền kiên quyết xử lý, các đơn vị thu gom hoạt động hiệu quả và người dân cùng nâng cao trách nhiệm, những "điểm đen" rác thải mới có thể được xóa bỏ bền vững.