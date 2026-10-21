TPHCM: Cán bộ không chuyên trách nghỉ việc có thể được hỗ trợ đến 60 triệu đồng

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ. Tổng kinh phí dự kiến hơn 616 tỷ đồng, lấy từ ngân sách thành phố.

Theo dự thảo, chính sách áp dụng với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, hoặc nghỉ việc do địa phương chủ động trẻ hóa, nâng cao trình độ đội ngũ nhưng không thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng với những người từng kiêm hai chức danh ở khu phố, ấp theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, gồm Bí thư Đoàn Thanh niên (hoặc Trưởng chi hội khác) và Chi hội trưởng Phụ nữ.

TPHCM dự kiến chi hơn 616 tỷ đồng hỗ trợ gần 11.800 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc.

Với người chưa đến tuổi nghỉ hưu, mức hỗ trợ phụ thuộc vào thời gian công tác và khoảng cách đến tuổi nghỉ hưu: Dưới 5 năm công tác: trợ cấp một lần bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng công tác; cộng thêm 1,5 lần phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Từ đủ 5 năm công tác trở lên, còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng nghỉ sớm. Từ đủ 5 năm công tác trở lên, còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu: trợ cấp bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với 60 tháng.

Hai nhóm sau cũng được đề xuất hưởng thêm 1,5 lần phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm. Riêng người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, dự thảo đề xuất trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng. Mức phụ cấp làm căn cứ tính hỗ trợ là mức đang hưởng tại tháng liền kề trước ngày 1/7. Thời gian công tác được tính bằng tổng thời gian làm người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Theo số liệu báo cáo của 168 đơn vị hành chính cấp xã đến ngày 15/9, thành phố có khoảng 11.773 người cần xem xét giải quyết chính sách, chia làm hai nhóm:

Nhóm dôi dư: Khoảng 2.759 người do tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa, nâng cao trình độ đội ngũ. Kinh phí dự kiến khoảng 165,5 tỷ đồng, bình quân 60 triệu đồng/người. Nhóm từng đảm nhiệm 2 chức danh: khoảng 9.014 người theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND, nghỉ tại thời điểm ngày 1/7. Kinh phí dự kiến gần 451 tỷ đồng, bình quân 50 triệu đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 616,24 tỷ đồng, do ngân sách thành phố bảo đảm.

Dự thảo cũng quy định, người đã nhận trợ cấp nhưng được bầu cử, tuyển dụng lại vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc được bố trí trở lại làm người hoạt động không chuyên trách trong vòng 60 tháng kể từ ngày được giải quyết chế độ, phải hoàn trả số tiền đã nhận.