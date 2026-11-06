TPHCM cấm xe một số tuyến đường trung tâm trong 3 ngày

Theo Phòng CSGT việc điều chỉnh tổ chức giao thông này nhằm phục vụ chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 5-8/11.

Cụ thể, giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ phục vụ chương trình, từ 0h ngày 5/11 đến 23h ngày 8/11, tạm ngưng tất cả phương tiện vào đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế - Đào Phương

Giai đoạn tổ chức chương trình chính thức, thời gian từ 5h đến khi kết thúc ngày 8/11, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào tuyến đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch và tuyến Pasteur, đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes.

Phòng CSGT cũng thông báo về lộ trình di chuyển của chương trình, điểm xuất phát và kết thúc trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch). Lộ trình đi bộ gồm: Lê Duẩn – Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Lê Lợi – rẽ phải Nguyễn Huệ – rẽ trái Lê Thánh Tôn – rẽ phải Pasteur – kết thúc tại Lê Duẩn.

CSGT hướng dẫn về các lộ trình thay thế cho người dân gia giao thông trong các khoảng thời gian trên.

Trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ:

Hướng 1: Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu – tiếp tục các hướng đi chuyển.

Hướng 2: Lê Duẩn – Công xã Paris – Nguyễn Du – tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 3: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng - tiếp tục các hướng di chuyển.

Hướng 4: Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai – tiếp tục các hướng di chuyển.

Trong thời gian tổ chức chương trình chính thức ngày 8/11:

Hướng 1: Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – đi các hướng về phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông...

Hướng 2: Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – hướng ra các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ...

Hướng 3: Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – Dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – đi phường Sài Gòn, An Khánh...

Hướng 4: Lê Lợi – Lê Lai – Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai – đi phường Xuân Hòa, Tân Định, Nhiêu Lộc...

Phòng CSGT Công an TPHCM đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.