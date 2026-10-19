TPHCM cam kết tạo điều kiện để thanh niên phát huy sức trẻ, giải quyết những bài toán thực tiễn

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Thanh niên sống đẹp”, cùng những hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số đã tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Các thanh niên trẻ của TP được tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng môi trường để người trẻ phát triển toàn diện, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, các phong trào thanh niên tình nguyện cần tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn. Thành phố kỳ vọng phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ để tham gia giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị.

Các thanh niên trẻ của TP được tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được ông Nguyễn Mạnh Cường đề cập gồm giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố không ma túy, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng.

Theo lãnh đạo thành phố, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục mà còn là chủ thể sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM. Vì vậy, việc tạo điều kiện để người trẻ học tập, rèn luyện và phát huy năng lực cần được gắn với yêu cầu phát triển của thành phố.

“Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực, môi trường để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ hơn đối với công tác Hội, phong trào thanh niên và các hoạt động của tuổi trẻ thành phố.

Tại chương trình, lãnh đạo, đại biểu TPHCM đã thực hiện nghi thức ra mắt công trình "bản đồ số ứng phó triều cường TPHCM".

Thông tin về đặc điểm thanh niên thành phố hiện nay, ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cho biết từ ngày 1/7/2025, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng thanh niên TPHCM ngày càng đa dạng về thành phần và nghề nghiệp.

Bên cạnh đội ngũ trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp cùng các phong trào rèn luyện nghi thức Hội, tình nguyện và hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tại khu vực trung tâm, tổ chức Hội còn có điều kiện mở rộng phạm vi tập hợp thanh niên công nhân, lao động trẻ tại khu vực Bình Dương trước đây.

Các nghệ sĩ trẻ - đại diện cho thế hệ thanh niên trình diễn nhiều ca khúc về đất nước tại chương trình.

Trong khi đó, tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, lực lượng thanh niên ngư dân gắn với kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và logistics cũng tạo nên những đặc điểm riêng của phong trào thanh niên thành phố sau sắp xếp.

Ông Lê Tuấn Anh nhận định sự đa dạng này vừa mở ra tiềm năng, nguồn lực phong phú, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp thanh niên. Theo đó, tổ chức Hội cần kế thừa các giá trị truyền thống, phát huy thế mạnh của từng địa phương, đồng thời xây dựng sự thống nhất trong tổ chức và hoạt động.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của tổ chức Hội, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phong trào thanh niên trong bối cảnh thành phố có nhiều thay đổi. Việc gắn hoạt động Hội với những vấn đề thiết thực của đời sống đô thị được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để thanh niên phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.