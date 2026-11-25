Khi ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu này, phương thức đối tác công tư (PPP) được xác định là động lực then chốt.

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư TP.HCM năm 2026 (ILS Forum 2026) với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức ngày 25/11.

TPHCM đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đã thu hút 19,13 tỷ USD vốn FDI, vượt gần 74% kế hoạch năm, nâng tổng số dự án còn hiệu lực lên hơn 22.000 dự án với vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD. Trên nền tảng đó, thành phố đã ban hành danh mục 250 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, trong đó rà soát chọn ra 83 dự án quy mô lớn. Riêng phương thức PPP có 23 dự án trọng điểm, với 21 dự án đã được tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

Để chuyển hóa các cơ hội này thành dòng vốn thực tế, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, Luật Phát triển đô thị số 18 vừa có hiệu lực cùng Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050 (vừa công bố ngày 23/11) đã trao cho thành phố những quyền năng tự chủ rất lớn.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phú Quốc

Thành phố đưa ra 3 cam kết mạnh mẽ nhằm tháo gỡ các "nút thắt" cố hữu của PPP trước đây. Đầu tiên là đi trước về mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt. Thứ hai, chia sẻ rủi ro theo luật định, và tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư. Cuối cùng là rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua việc Chủ tịch UBND TPHCM được trao thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án PPP lớn, quan trọng mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời cho phép phân chia dự án thành phần để triển khai song song và miễn giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Gỡ bài toán pháp lý cho mô hình TOD và sự ổn định chính sách

Theo quy hoạch mới, TPHCM định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực gắn với giao thông công cộng (TOD), đường sắt đô thị và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia và nhà đầu tư, để mô hình này vận hành trơn tru vẫn còn nhiều vấn đề pháp lý cần tiếp tục hoàn thiện.

TPHCM định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực gắn với TOD, đường sắt đô thị và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Phú Quốc

Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, chuyên gia cao cấp về PPP nhận định, giá trị gia tăng từ đất quanh các nhà ga metro là nguồn lực khổng lồ để tái đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, các loại hình hợp đồng PPP định danh truyền thống theo luật hiện hành chưa đủ độ linh hoạt cho mô hình TOD vốn tích hợp đa chức năng từ giao thông, bất động sản đến khai thác không gian ngầm và trên cao. Thành phố cần sớm luật hóa các khoản thu phí khai thác giá trị tăng thêm từ đất và xây dựng cơ chế hợp tác liên doanh, chia sẻ lợi ích công bằng giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Đồng quan điểm, PGS.TS Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) chỉ ra thực tế, dù luật quy định 7 hình thức hợp đồng PPP nhưng thực tiễn lâu nay mới chỉ tập trung vào BOT và BT. Ông Huệ nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ quyền tài sản của nhà đầu tư đối với công trình hình thành từ dự án PPP, đặc biệt là các không gian phát triển đa tầng dưới lòng đất và trên cao tại các khu vực lõi như Bến Thành trong tương lai.

Ở góc độ thực thi và giải quyết tranh chấp, Luật sư Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF) lưu ý, rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp e ngại là độ trễ trong thanh toán và những thay đổi quy định gián tiếp (như quy định giao thông, phân luồng) làm ảnh hưởng đến phương án tài chính ban đầu. Ông đề xuất thành phố cần sớm ban hành các bộ hợp đồng mẫu chuẩn hóa cho từng loại hình PPP để giảm thiểu thời gian đàm phán và bảo vệ quyền lợi bên yếu thế khi phát sinh tranh chấp.

Từ góc nhìn nhà đầu tư quốc tế, ông Chung Seck, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham), thành viên điều hành Công ty Luật Baker McKenzie đánh giá cao những cải cách pháp lý của Việt Nam và TPHCM. ÔngChung Seck nhấn mạnh, các dự án hạ tầng thường kéo dài 20-30 năm, do đó điều nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng nhất là sự minh bạch, nhất quán trong khâu lựa chọn nhà đầu tư và cam kết đồng hành giải phóng mặt bằng của chính quyền sẽ được duy trì nhất quán suốt vòng đời dự án

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC cũng cho rằng, vòng đời dự án PPP kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo. Do đó các khía cạnh về tài chính công cũng như rủi ro từ chính sách, rủi ro từ pháp luật cần được nhận diện và phải có nơi đáng tin cậy để lắng nghe, đối thoại tìm ra phương án giải quyết, thay vì đổ lỗi cho nhau.