TPHCM: Cải tạo chung cư cũ phải gắn với chỉnh trang toàn bộ khu vực

Ngày 8-10, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã khảo sát, làm việc về các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn phường An Đông, TPHCM.

Đoàn đã khảo sát thực tế hiện trạng 3 cụm gồm: Chung cư III. 33 với các chung cư 24 Ngô Quyền, 32 Ngô Quyền, 107B Trần Hưng Đạo, 26 Ngô Quyền, 23-43 Nguyễn Tri Phương, 1098-1104 Võ Văn Kiệt và 97C Trần Hưng Đạo; Cụm 3 chung cư trên đường Trần Phú, gồm các chung cư 346-382 Trần Phú, 380 Trần Phú và 362 Trần Phú; chung cư 900-930 Trần Hưng Đạo... cùng một số khu đất trên địa bàn phường An Đông. Tại các điểm khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã trò chuyện, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều ý kiến được đề đạt, bày tỏ về một nơi tái định cư khang trang, sạch đẹp, an toàn và đầy đủ tiện nghi hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông lắng nghe ý kiến người dân tại điểm khảo sát

Theo báo cáo của UBND phường An Đông, hiện trên địa bàn phường có 89 nhà chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, 21 chung cư trong số này thuộc nhóm C đã thực hiện kiểm định lại. Trong đó, có 10 chung cư phải phá dỡ, gồm 3 chung cư thuộc dự án xây dựng lại cụm chung cư Hào Huê, 1 chung cư thuộc khu vực dự án III.33, 1 chung cư đã được mua lại toàn bộ căn hộ và 5 chung cư đề xuất tạm ứng ngân sách thành phố để bồi thường và tổ chức bán đấu giá để hoàn tiền ngân sách....

Kết luận khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu phường An Đông khẩn trương rà soát, cập nhật công tác lập quy hoạch, đồng thời đề xuất phương án quy hoạch đối với các khu chung cư cũ trên địa bàn. Việc quy hoạch phải đặt trong tổng thể chỉnh trang, phát triển đô thị, gắn với định hướng xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn 100 năm.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm định, đánh giá lại toàn bộ các chung cư trên địa bàn, phân loại nhóm đề xuất tháo dỡ và đề xuất cải tạo. Lập báo cáo đề xuất kinh phí về Sở Tài chính để trình UBND TPHCM, nhất là kinh phí liên quan đến kiểm định chung cư cũ. Tập trung rà soát quản lý, sử dụng tài sản nhà đất trên địa bàn phường để kiến nghị các cơ quan xử lý, không để lãng phí.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông giao nhiệm vụ cho các sở ngành. Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM phối hợp chặt chẽ với địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đối với các khu đất tại những cụm chung cư đã khảo sát. Phương án phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố, phù hợp định hướng chỉnh trang đô thị, không làm gia tăng áp lực lên hạ tầng và phải tính toán đầy đủ các công trình, tiện ích, hạ tầng xã hội phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ tri buổi làm việc tại phường An Đông

Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục chủ trì, phối hợp các phường, xã có chung cư cần cải tạo, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại; sớm tổng hợp, trình UBND TPHCM để báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM theo đúng tiến độ. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông lưu ý quá trình đề xuất phương án cải tạo phải đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và thực hiện theo hướng cải tạo tổng thể, đồng bộ. Việc xử lý chung cư cũ không chỉ dừng ở xây dựng lại các khối nhà mà phải gắn với chỉnh trang toàn bộ khu vực. Rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong đó chú trọng xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Lãnh đạo phường An Đông báo cáo với đoàn khảo sát

Đối với tài sản công đã giao Trung tâm Quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng quản lý, cần phối hợp với địa phương rà soát, quản lý và khai thác hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lãng phí. Địa phương cần xác định rõ nhu cầu về các công trình, tiện ích còn thiếu như trường học, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình phục vụ cộng đồng để đề xuất phương án sử dụng quỹ đất phù hợp. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án đấu giá để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2027, đồng thời nghiên cứu việc hỗ trợ nguồn lực gắn với phân cấp thẩm quyền, tạo điều kiện để các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang đô thị.

“Cải tạo chung cư cũ cần được nhìn nhận là một nhiệm vụ chỉnh trang, phát triển đô thị tổng thể. Các phương án phải đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng, nhà ở, cơ chế chính sách và khai thác quỹ đất, vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững", ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.