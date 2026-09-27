TPHCM: Các dự án chống ngập 'chạy' nước rút

Bàn giao dự án ngăn triều trong tháng 11 tới

“Hiện tổng tiến độ dự án đã đạt 95% với hơn 1.000 công nhân liên tục túc trực ở các mũi thi công để hoàn thiện công trình. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành, bàn giao dự án trong tháng 11-2026”, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trungnam An Triều, chủ đầu tư dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, cho biết.

Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng trên công trường dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Dự án ngăn triều vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT, là một trong những công trình hạ tầng thủy lợi có quy mô lớn nhất TPHCM, được khởi công năm 2016, kỳ vọng góp phần bảo vệ cho khu vực rộng 570km2 ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố khỏi tình trạng ngập do triều cường và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định), gần 8km đê bao ven sông Sài Gòn, cùng trung tâm điều hành và hệ thống điều khiển tự động số hóa dữ liệu (SCADA)...

Sau những ngày mưa lớn gặp triều cường vừa qua, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, việc dự án ngăn triều sắp hoàn thành càng được người dân mong đợi hơn. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo, ngụ đường Bến Phú Định, phường Phú Định, cho biết người dân nơi đây đã chờ gần 10 năm. “Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để đường sá bớt ngập, việc đi lại thuận tiện hơn”, bà Thảo chia sẻ.

Đầu tư hệ thống cống dài 56km để chống ngập

Bên cạnh công trình 10.000 tỷ đồng chống ngập do triều, UBND TPHCM cũng vừa phê duyệt đầu tư Dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2), với tổng mức đầu tư 7.688 tỷ đồng.

Công trình trải dài qua 8 phường phía Tây thành phố, gồm: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước lưu vực Tây Sài Gòn, dẫn nước thải đến nhà máy xử lý nước thải mới (vị trí theo quy hoạch tại khu vực Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa), xây dựng hệ thống thu gom nước thải và thoát nước chung cấp 1, 2, 3, 4. Đồng thời, dự án cũng xây dựng các giếng tách nước thải và hệ thống cống bao dọc theo kênh Tham Lương - Bến Cát, kênh 19-5 đến cuối lưu vực Tây Sài Gòn.

“Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục, dự kiến từ đây đến cuối năm sẽ tiến hành triển khai dự án”, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, mục tiêu của dự án là cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực bằng cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước. Đồng thời, xây dựng một đô thị có khả năng thích ứng cao và giảm thiểu rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM dự kiến giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị trên địa bàn thành phố và phấn đấu giảm 50% thiệt hại do ngập lụt; số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt khoảng 80% và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đạt 40%-45%.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, sự gia tăng nhanh chóng về dân số cùng với tỷ lệ đô thị hóa đạt cao (dự kiến trên 90% tại khu vực trung tâm) đang tạo ra sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng tiêu thoát nước và xử lý nước thải trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Tình trạng ngập xuất phát từ tổ hợp các yếu tố rủi ro có tác động tương hỗ: nền địa hình đô thị trũng thấp, hệ thống cống thoát nước cũ kỹ chưa đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, lượng mưa cực đoan có xu hướng vượt chu kỳ thiết kế và triều cường dâng cao trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.