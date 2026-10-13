TPHCM: Ca tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trẻ đồng nhiễm virus hô hấp

Hơn 38.000 ca tay chân miệng tại TPHCM

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 40/2026 (từ ngày 28/9 đến 4/10), thành phố ghi nhận 1.673 ca tay chân miệng, tăng 47,8% so với trung bình bốn tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 40, TPHCM ghi nhận 38.463 ca tay chân miệng. Những địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao, gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Ca bệnh mắc tay chân miệng tăng. Ảnh: P.Thương.

Trong cùng thời gian, thành phố ghi nhận 1.505 ca sốt xuất huyết, giảm 2,3% so với trung bình bốn tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đạt 37.369 trường hợp.

Trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và nhập viện tại các cơ sở y tế cũng có xu hướng gia tăng. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và nhập viện đang tăng đáng kể.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương - Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trong khoảng hai tuần gần đây, số bệnh nhi tay chân miệng đến khám và nhập viện tại khoa tăng gần gấp đôi so với trước. Nếu trước đây, khoa ghi nhận khoảng 20–30 bệnh nhi mỗi ngày thì hiện nay con số này tăng lên 40–50 trẻ/ngày.

Phần lớn bệnh nhi nhập viện mắc tay chân miệng độ 2A, một tỷ lệ nhỏ ở độ 2B. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nhập viện ở độ 3 hoặc độ 4. Khoảng 1/3 số bệnh nhi đến từ các tỉnh, thành khác.

Theo Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, các bệnh nhi tay chân miệng nhập viện thời gian gần đây chủ yếu có những triệu chứng điển hình như sốt, nổi hồng ban, bóng nước, ăn uống khó khăn, chảy nhiều nước miếng, mệt mỏi và quấy khóc.

Những trường hợp sốt cao liên tục, quấy khóc nhiều cần được theo dõi sát để kịp thời phát hiện các biến chứng nguy hiểm liên quan đến thần kinh, tim mạch và hô hấp.

Đối với một số trường hợp diễn tiến đến độ 2B, các bác sĩ đã kịp thời sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu, giúp bệnh nhi đáp ứng điều trị và vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại, khoa chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện biến chứng quá nặng.

Nhiều trẻ mắc tay chân miệng kèm triệu chứng hô hấp

Đáng chú ý, khoảng 10–20% bệnh nhi tay chân miệng nhập viện có biểu hiện nhiễm virus đường hô hấp kèm theo. Ngoài các triệu chứng đặc trưng của tay chân miệng, trẻ còn xuất hiện ho, sổ mũi, khò khè.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương cho biết, qua theo dõi, những trường hợp này chưa được xác định rõ ràng đều mắc cúm mà chủ yếu ghi nhận các triệu chứng hô hấp đi kèm. Tuy nhiên, tình trạng mắc bệnh cùng lúc khiến trẻ mệt mỏi hơn, ăn uống kém, sốt cao kéo dài, gây thêm áp lực chăm sóc cho gia đình.

Nhiều bệnh nhi mắc tay chân miệng kèm bệnh hô hấp. Ảnh: P.Thương.

Bệnh tay chân miệng thường gia tăng theo hai đợt trong năm, từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11. Đợt thứ hai trùng với thời điểm trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, tiếp xúc nhiều với bạn bè, thầy cô, đặc biệt trong môi trường mẫu giáo, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Theo bác sĩ, thời điểm này cũng đang là mùa bệnh đường hô hấp, trong khi số ca tay chân miệng gia tăng nên có những trường hợp trẻ mắc đồng thời hai bệnh.

Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc và các phương tiện điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhi nặng.

Các phương tiện hỗ trợ điều trị như máy thở, lọc máu cùng những kỹ thuật chuyên sâu cũng được chuẩn bị để ứng phó với các trường hợp tay chân miệng hoặc sốt xuất huyết diễn tiến nặng, kể cả bệnh nhi được chuyển từ tuyến dưới lên.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe trẻ, không chủ quan khi trẻ sốt hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, trẻ mắc tay chân miệng cần được nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe mạnh, đồng thời theo dõi và tái khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng trong cộng đồng.