Trong những tháng cuối năm, TPHCM xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố tập trung hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn để phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ từng dự án

Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần, đoạn qua phường Dĩ An, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức chi trả. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 đã được phê duyệt với tổng kinh phí 248 tỷ đồng; trong đó, đã chi trả 135 tỷ đồng, còn 113 tỷ đồng tiếp tục thực hiện. Đối với các hồ sơ còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh thẩm định, trình phê duyệt, với tổng kinh phí dự kiến 752 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự kiến được phê duyệt và tổ chức giải ngân trong tháng 12/2026 là 1.000 tỷ đồng.

Hoàn tất phương án và bố trí kinh phí chi trả sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi; đồng thời tạo cơ sở vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng trong quý I/2027.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư xử lý khó khăn; đồng thời cùng UBND phường Dĩ An tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận, phấn đấu hoàn thành chi trả và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Cùng với đó, UBND phường Dĩ An đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án. Tại hội nghị, người dân nêu ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong đó có đơn giá bồi thường đất, đề nghị xem xét giá đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm và giá đất tại đường An Bình, đường gom cầu vượt Sóng Thần.

Một số hộ dân đồng thuận với phương án giá do Nhà nước đưa ra; các hộ khác đề nghị làm rõ căn cứ xác định hệ số điều chỉnh giá đất, nguồn dữ liệu giao dịch so sánh trên thị trường và tính pháp lý của chứng thư thẩm định giá. Người dân cũng kiến nghị xem xét đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, việc bố trí đất tái định cư và giải quyết phần đất hành lang đường không có tranh chấp.

Tại buổi đối thoại, ông Võ Tường Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, đề nghị đơn vị tư vấn thẩm định giá giải trình căn cứ pháp lý, phương pháp định giá theo quy định. Ông khẳng định phương án giá đất của dự án được thực hiện theo trình tự pháp luật; đồng thời giao các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh dự thảo phương án (nếu có), trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Gỡ vướng mặt bằng Quốc lộ 13

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn dài khoảng 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, qua phường Hiệp Bình, cũng đang được tập trung triển khai. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, dự án có 1.042 hồ sơ cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 39,54ha, gồm 14,88ha đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 24,66ha đất giao thông, kênh rạch, đất do phường quản lý.

Những công trình làm thay đổi bộ mặt thành phố

Tính đến ngày 1/11, UBND phường Hiệp Bình đã tiếp nhận bàn giao 656 hồ sơ, với diện tích 33,36ha. Diện tích này đạt 84,37% tổng diện tích cần thu hồi; trong số các trường hợp đã bàn giao, có 68 hộ đã tháo dỡ nhà cửa. Về bồi thường, hỗ trợ, 789 hồ sơ đã nhận tiền trực tiếp, với tổng số tiền hơn 5.369 tỷ đồng. Đối với 251 hồ sơ chưa nhận tiền trực tiếp, số tiền hơn 998 tỷ đồng đã được gửi vào ngân hàng.

Để tạo sự đồng thuận, UBND phường Hiệp Bình thành lập các tổ vận động do lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách, đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ghi nhận kiến nghị. Trong 386 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, có 31 trường hợp chờ bố trí tái định cư; 167 trường hợp có đơn khiếu nại, kiến nghị; 10 trường hợp tranh chấp đất đai, nhà ở; 7 trường hợp đang làm thủ tục thừa kế; 11 hồ sơ không thuộc diện bồi thường và 160 hồ sơ vướng các nguyên nhân khác.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đang hỗ trợ phường Hiệp Bình soạn thảo văn bản xác nhận pháp lý điều chỉnh đối với 397 trường hợp cần bổ sung chính sách; đồng thời xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho 99 hồ sơ, dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 11.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết Ban đang quản lý 427 dự án, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 55.654 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/11, giá trị giải ngân đạt 49.678 tỷ đồng, tương đương 89,2% kế hoạch.

Ban Giao thông đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm. Để thực hiện, đơn vị tăng cường kiểm soát tiến độ từng dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công và phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát với các nhà thầu nhằm kịp thời xử lý khó khăn tại công trường. Các nhà thầu được yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công, tăng ca, tăng kíp; chủ động nguồn tài chính và vật liệu để bảo đảm tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều thách thức, trong đó có biến động giá nhiên liệu, giá đá và bê tông nhựa; tình trạng khan hiếm nhựa đường, bê tông nhựa và nhân công. Những yếu tố này ảnh hưởng đến tổ chức thi công, tiến độ các gói thầu và khả năng huy động nguồn lực. Ban yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công đồng thời tại những vị trí đủ điều kiện, đẩy nhanh khối lượng nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình.

Mới đây, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và UBND 168 xã, phường tập trung thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, các đơn vị cần triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư, đồng thời thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; trong đó, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành phải đạt từ 70% trở lên, giá trị tạm ứng tối đa 30%. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phụ trách, ban quản lý dự án, sở có dự án và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ này.

TPHCM sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các dự án tồn đọng, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ. Các sở, ngành, địa phương đồng thời rà soát, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ biên soạn GDP, GRDP năm 2026; bảo đảm số liệu ước tính khả thi, phản ánh đúng tình hình và khả năng tăng trưởng của thành phố.

Trong lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án BT đã có chủ trương, đang đàm phán. Việc ký kết phải hoàn thành trong tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Sau khi hợp đồng được ký, nhà đầu tư cần chủ động thu xếp vốn, đẩy nhanh thủ tục và triển khai dự án; trách nhiệm của cơ quan nhà nước và nhà đầu tư phải được phân định rõ, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, kiểm soát chặt tiến độ.