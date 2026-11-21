Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh.

Bồi thường vượt trội bảng giá đất

Theo quyết định, đường Dương Bá Trạc có đơn giá bồi thường cao nhất, 222,4 triệu đồng/m2. Cụ thể, đơn giá này áp dụng cho đất ở đô thị, vị trí 1 (một mặt tiền đường và một mặt hẻm) đường Dương Bá Trạc, đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến cầu sông Xáng.

Hiện trạng rạch Ông Bé, đoạn gần cầu Xáng

Đáng chú ý, đơn giá này cao hơn đơn giá quy định tại bảng giá đất của TPHCM (Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM) khoảng 62 triệu đồng/m2 (tăng 39%).

Trong khi đó, đất ở đô thị vị trí 4 đường Cao Lỗ cũng có đơn giá khá cao là 86,4 triệu đồng/m2. Theo bảng giá đất của TPHCM thì vị trí này có đơn giá 25,7 triệu đồng/m2, như vậy thực tế giá bồi thường tăng tới 236%.

Tại đường Âu Dương Lân, đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ, vị trí 2 (tiếp giáp hẻm đất có độ sâu từ 100 m trở lên so với mặt tiền đường), đơn giá là 74,5 triệu đồng/m2, trong khi đơn giá tại bảng giá đất của TPHCM là 26,2 triệu đồng/m2.

Theo quyết định của UBND phường Chánh Hưng, bồi thường đất nông nghiệp (tùy vị trí, loại đất) có đơn giá từ 11,7 – 17 triệu đồng/m2.

Di dời hơn 1.600 hộ dân

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) hồi tháng 11/2025, HĐND TPHCM khóa XI đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.

Phối cảnh rạch Ông Bé khi cải tạo, chỉnh trang. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM

Dự án có tổng mức đầu tư 7.785 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn, khoảng 6.229 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 1.033 tỷ đồng.

Dự án cần thu hồi gần 12 ha đất, ảnh hưởng đến 1.636 hộ dân. Trong đó, 1.391 hộ thuộc diện giải tỏa toàn bộ và 245 hộ giải tỏa một phần.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, toàn bộ mặt bằng dự án phải bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/3/2027.

Phường Chánh Hưng cũng đang triển khai công tác thu hồi đất để chỉnh trang khu vực rạch Ông Lớn, với tổng mức đầu tư 4.340 tỷ đồng.

Dự án kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh trên địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470 ha.

Dự án cũng hướng tới cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch để hạn chế sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường nước.

Dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.

Phạm vi dự án rạch Ông Bé (từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn). Quy mô đầu tư dự án, nạo vét rạch, chiều dài khoảng gần 4,3 km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng gần 4,6 km. Cùng với đó, xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-16m, chiều dài khoảng 2,4 km.