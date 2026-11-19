Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chương trình được triển khai theo kế hoạch của UBND Thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026 - 2027.

Hai khóa gồm “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” và “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội”.

Khóa “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội”. Ảnh: BTC

Nội dung nhằm cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, mạng xã hội, kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông và quản trị thông tin trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng truyền thông.

Khóa học về công tác phát ngôn gồm ba chuyên đề, tập trung vào các quy định hiện hành và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí. Học viên được hướng dẫn xây dựng bộ tài liệu báo chí (Press Kit), soạn thông cáo, trả lời phỏng vấn, chủ trì họp báo, đồng thời nhận diện và ứng phó với nội dung giả mạo bằng AI.

Khóa về truyền thông đối ngoại và mạng xã hội gồm năm chuyên đề, tập trung vào quản trị mạng xã hội, xác minh thông tin sai lệch, tiếp nhận bình luận trái chiều và phản hồi kiến nghị của người dân.

Hai chương trình được tổ chức trên nền tảng trực tuyến One Touch, dành cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn tại các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng truyền thông ở xã, phường.

Học viên có thể chủ động truy cập bài giảng trên thiết bị kết nối internet, xem lại nội dung khi cần. Hệ thống cũng theo dõi tiến độ và kết quả học tập của từng học viên, đơn vị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, việc triển khai hai khóa học nhằm ứng dụng công nghệ số vào đào tạo, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phát ngôn, truyền thông trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều.