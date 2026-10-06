TPHCM bổ sung nhân sự cho Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định đến các nhân sự (Ảnh VIỆT DŨNG)

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố; điều động đồng chí Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định tiếp nhận, điều động đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố; điều động đồng chí Phùng Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ (Ảnh VIỆT DŨNG)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động 4 đồng chí về công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công về Ban Nghiên cứu Phát triển nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các tiểu ban, tiếp tục triển khai các đề án, chương trình, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Hiện nay, Ban Nghiên cứu Phát triển có 5 tiểu ban, chuyên tham mưu về các lĩnh vực xây dựng thể chế, phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội và công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Thường trực Thành ủy tiếp tục tăng cường nhân sự cho Ban, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Ban và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự của Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Đồng chí Hồ Nam thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh VIỆT DŨNG)

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, việc sắp xếp, bố trí cán bộ về Ban được đặt trong tổng thể yêu cầu chung của thành phố và thực hiện theo hướng linh hoạt, có điều động đến thì cũng có điều động đi, phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của thành phố. Đồng chí mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công ở vị trí công tác mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Thay mặt các nhân sự nhận quyết định, đồng chí Hồ Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, gắn bó, phát huy kinh nghiệm, năng lực và sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vị trí công tác mới.