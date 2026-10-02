TPHCM bổ sung hơn 118 tỷ đồng sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An) trong giờ học vào ngày 2-10

Theo đó, tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 được bổ sung có mục tiêu đợt 2 cho UBND phường, xã thực hiện sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường công lập hơn 118 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2026.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM thực hiện thủ tục cấp bổ sung có mục tiêu dự toán năm 2026 cho UBND phường, xã theo quy định.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TPHCM có nhiệm vụ hướng dẫn UBND phường, xã thực hiện công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đảm bảo đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Riêng UBND phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung báo cáo, đề xuất và tính pháp lý của các hồ sơ tài liệu làm cơ sở xác định kinh phí theo quy định; đảm bảo các nội dung đề xuất không trùng lắp với các nhiệm vụ, danh mục dự án đã được dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

UBND phường, xã thực hiện đúng các nội dung trong Phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán được giao đã báo cáo tại các văn bản đề xuất kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường công lập trực thuộc.

Ngoài ra, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bổ sung đúng mục đích.

Trong đó, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, đảm bảo kết quả giải ngân hoàn thành trong năm 2026 trên tinh thần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm tài sản đầu tư được quản lý, sử dụng hiệu quả, phát huy công năng lâu dài, tuân thủ quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng việc mua sắm, sửa chữa trường học làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động dạy và học của nhà trường. Trường hợp sử dụng không hết kinh phí, UBND phường, xã lập thủ tục hoàn trả ngân sách cấp thành phố theo quy định.