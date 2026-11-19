Chiều 19-11, Sở Công thương TPHCM tổ chức hội nghị “Xăng sinh học, nhiên liệu xanh - từ chính sách đến thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bền vững”, nhằm đánh giá kết quả triển khai xăng E10, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về nguồn cung, hạ tầng, chất lượng và khả năng tiêu thụ nhiên liệu sinh học.

Thông tin tại hội nghị, ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng xuất bán của đơn vị đạt 372.040m³, trong đó bán lẻ trực tiếp đạt 226.250m³, thông qua 139 cửa hàng trực thuộc cùng các chi nhánh Bình Dương, Vũng Tàu và hệ thống phân phối đường bộ, đường thủy.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương TPHCM, thành phố hiện tiêu thụ bình quân khoảng 13.000m³ xăng dầu/ngày, trong đó nhu cầu xăng khoảng 7.000m³, chiếm khoảng 21% sản lượng cả nước. Hệ thống cung ứng gồm 12 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối và 1.179 cửa hàng bán lẻ, trong đó có 1.058 cửa hàng đang hoạt động.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương TPHCM phát biểu chiều 19-11

Hiện hệ thống kho bãi có tổng sức chứa khoảng 1,89 triệu m³, cùng mạng lưới vận chuyển đường thủy với khoảng 53-56 tàu dầu hoạt động trên các tuyến sông, biển và tuyến Vũng Tàu. Đây là những điều kiện quan trọng để duy trì dòng chảy cung ứng nhiên liệu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức. TPHCM hiện có 1.058 cửa hàng đang hoạt động. Với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, bình quân mỗi cửa hàng xăng dầu đang hoạt động phải phục vụ hơn 13.000 người. Mật độ phục vụ này cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước (1 phục vụ 5.000 người) và Thái Lan (1 phục vụ 4.300 người), cho thấy áp lực lớn đối với mạng lưới cung ứng nhiên liệu trên địa bàn thành phố.

Khách đổ xăng chiều 19-11 tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 35, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Thời gian tới, Sở Công thương TPHCM tiếp tục phối hợp với các thương nhân đầu mối điều tiết nguồn hàng, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và chuẩn hóa dữ liệu thị trường. Thành phố cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế điều hành, bảo đảm nguồn nguyên liệu ethanol, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, nâng cấp hạ tầng pha chế và phân phối.