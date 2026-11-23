Học sinh TPHCM trong một giờ học tại bảo tàng

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch biên soạn, chỉnh sửa, cập nhật và tổ chức thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương TPHCM trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TPHCM, trên cơ sở chọn lọc nội dung từ các bộ Tài liệu Giáo dục địa phương đã được phê duyệt và ban hành, tiến hành rà soát, tinh giản và cập nhật phù hợp sự thay đổi địa giới hành chính và thực tiễn phát triển của TPHCM. Tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2026-2030 bảo đảm tính thống nhất và liên thông giữa các cấp học. Nội dung biên soạn bảo đảm tính thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới; không thay thế nội dung Chương trình giáo dục phổ thông chung, không đặt ra yêu cầu vượt quá yêu cầu cần đạt; phù hợp với thời lượng quy định và điều kiện tổ chức dạy học, không gây quá tải cho giáo viên và học sinh.

Tăng cường thực hành, trải nghiệm, gắn lý thuyết với thực tiễn địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của từng cơ sở giáo dục, trong đó có các hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế tại di tích lịch sử, cơ sở văn hóa, doanh nghiệp, làng nghề và các địa điểm phù hợp trên địa bàn Thành phố.

UBND TPHCM quy định, nội dung Tài liệu giáo dục địa phương thành phố giai đoạn 2026-2030 bao gồm những vấn đề cơ bản, cốt lõi hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, xã hội, hướng nghiệp, môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của Chương trình GDPT; phản ánh toàn diện, khách quan về lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống đấu tranh cách mạng, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, danh nhân, con người TPHCM.

Thể hiện vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân cư, hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các mô hình phát triển mới của thành phố. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh; định hướng nghề nghiệp gắn với đặc điểm và định hướng phát triển của Thành phố.

Lộ trình biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương TPHCM giai đoạn 2026-2030 được UBND TP xác định như sau:

Năm 2026: Biên soạn hoàn thiện nội dung Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố từ lớp 1 đến lớp 12. Tổ chức dạy thực nghiệm tại các cơ sở giáo dục vào tháng 11,12/2026. Ban hành Quyết định phê duyệt bộ Tài liệu giáo dục địa phương Thành phố từ lớp 1 đến lớp 12 làm cơ sở áp dụng thống nhất.

Năm 2027: Tháng 1 năm 2027 tổ chức in ấn, phát hành và cung ứng đầy đủ Tài liệu giáo dục địa phươngThành phố cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố. Từ tháng 1-tháng 5 năm 2027 triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu tại các cơ sở giáo dục.

Từ năm 2028 đến năm 2029: Tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện; rà soát, cập nhật các số liệu biến động về kinh tế - xã hội của thành phố khi có thay đổi lớn.

Năm 2030: Tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026- 2030.

Cách thức tổ chức giảng dạy ở các cấp học Theo UBND TPHCM, với cấp Tiểu học: Nội dung giáo dục địa phương được thực hiện thông qua việc tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học theo quy định của Chương trình GDPT, phù hợp với từng lớp học và điều kiện thực tiễn của địa phương. Cấp THCS: Nội dung giáo dục địa phương là nội dung giáo dục bắt buộc có thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 6 đến lớp 9; được tổ chức thành các chủ đề và tích hợp vào các môn học, hoạt động giáo dục có liên quan. Cấp THPT: Nội dung giáo dục địa phương là nội dung giáo dục bắt buộc, được thực hiện với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 10 đến lớp 12; được tổ chức theo các chủ đề phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường, vận dụng kiến thức vào thực tiễn gắn với định hướng nghề nghiệp và tiềm năng phát triển của địa phương.