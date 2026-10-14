TPHCM: Bệnh viêm đường hô hấp tăng nhanh, cảnh báo nguy cơ lây lan cúm A

Người dân tiêm vaccine cúm tại một trung tâm tiêm chủng trên địa bàn TPHCM

Riêng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 34.664 ca mắc các bệnh về đường hô hấp, tăng hơn 64% so với trung bình 4 tuần trước đó. Nguyên nhân được nhận định do thời tiết chuyển mùa kết hợp với việc học sinh, sinh viên tập trung trở lại trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp lây lan trong cộng đồng.

Kết quả tổng hợp từ báo cáo của các bệnh viện cho thấy virus cúm đang là một trong những tác nhân gia tăng mạnh mẽ, với 151 mẫu dương tính chỉ tính riêng trong tuần 40 (từ 2 đến 8-10).

Trong đó, qua công tác xét nghiệm định týp, chủng cúm A chiếm ưu thế, riêng chủng cúm A/H1 2009 áp đảo với 116 mẫu (chiếm gần 77%). “Sự gia tăng đồng thời của các ca viêm hô hấp cấp, bao gồm cúm A/H1 2009, đòi hỏi người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế lây lan trong cộng đồng”, HCDC khuyến cáo.

Biểu đồ kết quả xét nghiệm định type cúm tính đến tuần 40/2026 tại TPHCM

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, HCDC cho biết, sẽ tiếp tục triển khai hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn thành phố. Công tác thu thập mẫu xét nghiệm được thực hiện chủ động tại 29 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Việc phân tích liên tục diễn biến ca mắc và định danh chủng virus giúp ngành y tế kịp thời nhận diện nguy cơ, dự báo xu hướng lây nhiễm và tham mưu các giải pháp can thiệp phù hợp với tình hình thực tế.

Trước nguy cơ các ca bệnh đường hô hấp tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Đặc biệt, người cao tuổi và người có bệnh nền cần nâng cao cảnh giác, bởi đây là nhóm có nguy cơ chuyển nặng và gặp biến chứng nguy nếu nhiễm bệnh. Mỗi cá nhân nên duy trì thói quen thường xuyên rửa tay bằng nước sạch với xà phòng. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để hạn chế phát tán giọt bắn chứa vi rút ra môi trường xung quanh. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng hay sổ mũi, người bệnh nên chủ động đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với người khác và đến cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời. Đặc biệt, việc chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cúm hàng năm theo hướng dẫn của ngành y tế là giải pháp quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho nhóm người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền.