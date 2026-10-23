TPHCM bắt tay các thành phố quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: BTC cung cấp

Ngày 23/10, UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), với chủ đề "Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC" tại TPHCM.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, bà Moriyama Ayako, Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế Chính quyền Thành phố Osaka, ông Kenjiro Mori, Tổng Thư ký Hội đồng BPC Osaka, đại diện chính quyền và các tổ chức xúc tiến thương mại của Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg, Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group); đại diện các cơ quan ngoại giao, các tỉnh, thành phố trong nước, sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, mười năm qua là chặng đường chứng kiến những chuyển dịch sâu sắc của cục diện kinh tế toàn cầu. Sự bứt phá của công nghệ, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và yêu cầu khắt khe về các tiêu chuẩn phát triển xanh đã định hình lại luật chơi chung, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh các đô thị hiện đồng thời phải duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo đó, đổi mới sáng tạo cần gắn với thương mại hóa và phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế cần đi cùng sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển đô thị phải gắn với giao thông công cộng và hạ tầng hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định Hội nghị BPC 2026 không chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm mà còn hướng tới nhận diện những vấn đề chung, xác định các lĩnh vực có khả năng hợp tác và hình thành những sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân các thành phố thành viên.

Năm 2026, kinh tế TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GRDP 9 tháng tăng 9,06% và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%.

Thành phố đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, đồng thời tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BTC cung cấp

Hội nghị BPC 2026 là kỳ hội nghị bàn tròn thứ 35, đồng thời là lần thứ ba TPHCM đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Hội nghị tiếp nối kết quả hội nghị năm 2025 tại Osaka và Tuyên bố chung về giảm phát thải carbon, phát triển bền vững, sự kiện hướng tới chuyển các cam kết thành sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể giữa các thành phố, tổ chức đối tác và cộng đồng doanh nghiệp.

Mạng lưới Business Partner City (BPC) được Chính quyền Thành phố Osaka khởi xướng năm 1988, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các thành phố, ban đầu tập trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điểm nổi bật của mạng lưới là chú trọng kết nối doanh nghiệp với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xúc tiến, tạo cơ hội giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tiếp cận thị trường quốc tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 1990 và luân phiên tại các thành phố thành viên, Hội nghị Bàn tròn BPC là diễn đàn để chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chính sách phát triển đô thị và cơ hội hợp tác.

TPHCM tham gia mạng lưới từ tháng 5/1997. Gần ba thập kỷ qua, BPC trở thành một kênh kết nối giữa Thành phố với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Mạng lưới các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) Mạng lưới các Thành phố Đối tác Kinh tế (Business Partner City – BPC) hiện có 15 thành phố thành viên, gồm Osaka và 14 thành phố đối tác: Hồng Kông, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Seoul, Thượng Hải, TP.HCM, Mumbai, Melbourne, Thiên Tân, Auckland và Hamburg – thành viên gia nhập năm 2019.