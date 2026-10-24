TPHCM: Bắt nghi phạm dùng dao cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Video lời khai của người đàn ông cầm dao đi cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P tại phường Tân Khánh, dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (sinh năm 1997, chủ tiệm) nhằm cướp tài sản. Chị H. chống trả quyết liệt, bị người này gây thương tích nhẹ. Nghi phạm sau đó lên xe bỏ chạy, chưa lấy được tài sản.

Khoảng 9 giờ, chị H. đến công an trình báo. Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt.

Đến 9 giờ 40, lực lượng công an bắt giữ Đắc, thu giữ phương tiện và hung khí dùng trong vụ việc.

Đắc khai nhận do thua lỗ chứng khoán nên đi cướp tiệm vàng. Ảnh: CATP

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đắc khai do đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ nần, túng thiếu nên thực hiện hành vi trên.

Hiện công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.