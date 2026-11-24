Chiếc xe buýt chở học sinh bị xe tải chạy quá tốc độ đâm trúng trong lúc đang đỗ bên lề đường cao tốc vào khoảng 6h sáng 23/11. Trong số những người bị thương có 24 trẻ em và 8 nhân viên nhà trường.