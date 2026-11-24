TPHCM: Bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế trong đô thị đa trung tâm
Trong định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, việc phân bố lại việc làm và dịch vụ cần gắn với bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền, trường học và cơ sở y tế cho người dân ở các khu vực khác nhau. Đây là vấn đề được PGS.TS Nguyễn Đức Lộc phân tích từ góc độ xã hội học tại talkshow “TPHCM 100 năm, nhìn từ hôm nay”.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tphcm-bao-dam-co-hoi-tiep-can-nha-o-giao-duc-y-te-trong-do-thi-da-trung-tam-post883417.html