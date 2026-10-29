TPHCM bảo đảm an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng

Đoàn tập trung kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị; cửa khẩu, đối ngoại biên phòng; hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện và đoàn công tác kiểm tra tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh

Tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, đoàn kiểm tra, quan sát việc xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra trên địa bàn, qua đó đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện và đoàn công tác theo dõi các bước xử lý tình huống của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Tỉnh

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận BĐBP TPHCM và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt, triển khai nghiêm những nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng đầy đủ nghị quyết, kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện cho biết, đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ở từng nội dung; đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM kịp thời chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng.