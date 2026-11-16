TPHCM bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 24-11

Theo đó, 3 điểm bắn gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một; Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Chương trình diễn ra đồng thời tại cả 3 điểm, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 24-11. Kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa.

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa, tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.

Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường lực lượng tại các tuyến đường vận chuyển pháo hoa và khu vực tổ chức. Đồng thời, phân luồng giao thông, giải tỏa phương tiện neo đậu và tạm dừng hoạt động giao thông đường thủy quanh các điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút cùng ngày.

Sở Y tế bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cấp cứu trong quá trình vận chuyển pháo hoa và trực tại các điểm bắn. Các địa phương phối hợp với lực lượng quân sự triển khai phương án bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi chương trình.