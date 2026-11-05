TPHCM bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại 3 điểm

Biểu tượng Cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng ven sông Sài Gòn. Ảnh: DUY TRẦN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11, được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực trên địa bàn thành phố: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Vào lúc 21 giờ, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra trong 15 phút.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Nồng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp tốt với ban tổ chức, lựa chọn sân khấu bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân đến tham dự, thưởng lãm chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Phạm Văn Nồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Việc tổ chức bắn pháo hoa ven sông Sài Gòn gần biểu tượng Cánh hoa dầu, trên đường Bạch Đằng sẽ tạo thuận lợi để người dân hai bên bờ sông thuộc phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ (TPHCM) đều có được không gian thưởng lãm những màn pháo hoa nghệ thuật đẹp mắt.