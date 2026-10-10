TPHCM ban hành quy định về chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm

Theo Nghị quyết, người sử dụng đất được sử dụng lòng đất trong phạm vi thửa đất đến độ sâu tối đa 15 m mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm, với điều kiện phù hợp quy hoạch, mục đích sử dụng đất và các yêu cầu về an toàn. Trường hợp quy hoạch quy định giới hạn độ sâu thấp hơn 15 m thì áp dụng theo quy hoạch. Việc sử dụng lòng đất vượt giới hạn này phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, trừ trường hợp được miễn, giảm.

Nghị quyết quy định phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm căn cứ vào diện tích sàn, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, độ sâu, mức miễn giảm và thời gian sử dụng. Người nộp tiền được lựa chọn hình thức nộp hằng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ thời hạn hoạt động của dự án. Hệ số thu tiền là 0,3 đối với phần diện tích nằm sâu hơn giới hạn miễn tiền đến độ sâu 30 m và 0,15 đối với phần nằm sâu hơn 30 m đến 50 m. Phần không gian ngầm sâu hơn 50 m được miễn tiền sử dụng không gian ngầm.

Nhiều công trình được miễn tiền sử dụng không gian ngầm, gồm: công trình giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng, bãi đỗ xe ngầm, lối đi ngầm công cộng, công trình chống ngập, bảo vệ môi trường, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh và các công trình thuộc dự án đầu tư công theo quy định. Các công trình trực tiếp phục vụ văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giảm 50% tiền sử dụng không gian ngầm nếu không thuộc diện miễn.

Hầm Thủ Thiêm - công trình ngầm ở TP.HCM

Để khuyến khích đầu tư, chủ đầu tư bãi đỗ xe ngầm độc lập được bố trí diện tích sàn dịch vụ hỗ trợ trông, giữ xe tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng và thêm diện tích sàn thương mại, dịch vụ khác tối đa 20%, bảo đảm không làm thay đổi chức năng chính hoặc giảm công suất bãi đỗ xe. Đối với lối đi ngầm công cộng không kết hợp thương mại, dịch vụ, diện tích đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng lối đi được miễn tiền thuê đất; diện tích sàn phục vụ trực tiếp công năng lối đi được miễn tiền sử dụng không gian ngầm trong thời hạn hoạt động của dự án.

Giao UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Nghị quyết, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu công trình ngầm với dữ liệu đất đai, xây dựng; tổ chức xác định, thu và quản lý tiền sử dụng không gian ngầm, đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi trục lợi chính sách.

Về quy định chuyển tiếp, công trình đã được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 01/01/2027 không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm theo Nghị quyết. Đối với công trình được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 01/01/2027 trở đi, nghĩa vụ tài chính được tính từ thời điểm bắt đầu khai thác, sử dụng theo quy định.