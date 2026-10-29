TPHCM bàn giải pháp phân cấp đặt, đổi tên đường

Đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) gắn với công xưởng Ba Son - nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng làm việc và hoạt động cách mạng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thống nhất tên gọi các tuyến đường liên địa bàn

Theo dự thảo nghị quyết, phạm vi điều chỉnh bao gồm đường bộ (trong đó có các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã giao hoặc chuyển giao cho thành phố quản lý), đường thủy, đường sắt và các công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của TPHCM.

Trọng tâm của dự thảo là đẩy mạnh phân cấp cho HĐND phường, xã, đặc khu đặt tên cho các tuyến đường thuộc phạm vi được giao quản lý.

Đại biểu Mai Hữu Quyết nêu ý kiến tại thảo luận tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tán thành chủ trương phân cấp cho HĐND phường, đại biểu Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức, cho rằng đối với những tuyến đường liên quan đến nhiều phường, xã, nên giao UBND TPHCM hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM chủ trì lập hồ sơ, đề xuất đặt tên.

Về quy định tên đường phải nằm trong Quỹ tên đường của thành phố, đại biểu Mai Hữu Quyết đề xuất đơn giản hóa thủ tục đối với các tuyến đường lấy tên địa danh gắn với số thứ tự. Trường hợp địa danh đã có trong Quỹ tên đường, địa phương được chủ động thực hiện, không cần qua thêm quy trình trình duyệt để bổ sung tên vào quỹ.

Đại biểu Nguyễn Văn Đức, phường Tân Thới Hiệp, cũng thống nhất phân cấp việc đặt, đổi tên đường cho địa phương. Đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi tên đường được phép sử dụng tại các khu cư xá, khu dân cư; bổ sung tên danh nhân, Mẹ Việt Nam Anh hùng theo tiêu chí quy định. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể việc đặt tên đường tại các dự án có quy hoạch tỷ lệ 1/500 và bổ sung tiêu chí về chiều dài, độ rộng tuyến đường để cấp xã thuận lợi triển khai.

Đại biểu cũng kiến nghị HĐND TPHCM xem xét đặt một tên thống nhất từ đầu đến cuối đối với các tuyến đường liên địa bàn, để bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý và thuận tiện cho người dân.

Đặt tên đường gắn với sự kiện lịch sử

Đại biểu Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, cho biết những năm gần đây, Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp Thành đoàn TPHCM triển khai chương trình “Học sử qua những con đường”, nhận thấy việc giáo dục lịch sử qua tên đường mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, tại các khu dân cư mới, nhiều tuyến đường mang tên dạng “Đường số…”. Từ đó, đại biểu đề xuất khi đặt tên đường nên gắn với các cuộc khởi nghĩa, sự kiện lịch sử hoặc hoạt động cách mạng.

Trao đổi về các ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cho biết dự thảo nghị quyết hiện giao HĐND phường, xã, đặc khu sử dụng địa danh và địa danh gắn số thứ tự để đặt tên đường nội bộ trong khu dân cư, khu cư xá.

Đối với đề xuất mở rộng thẩm quyền đặt tên đường bằng tên riêng, danh nhân, nhân vật lịch sử... đại biểu Nguyễn Thị Nga cho rằng, việc lựa chọn cần căn cứ nhiều tiêu chí về quy mô, cấp độ của tuyến đường cũng như công trình công cộng.

"Nếu giao toàn bộ thẩm quyền này cho cấp phường sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng trùng tên danh nhân, nhân vật lịch sử giữa các địa phương", đại biểu Nguyễn Thị Nga nêu.

Vì vậy, dự thảo chỉ giao HĐND cấp xã sử dụng địa danh và địa danh gắn số thứ tự để đặt tên đường nội khu, đường trong khu dân cư, khu cư xá.

Xác định rõ nguyên tắc phân cấp đặt tên đường Trao đổi về việc đặt, đổi tên đường, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, thành phố hiện có 168 phường, xã, đặc khu với hơn 100 khu vực dự kiến giữ nguyên. Đây là lần đầu tiên thành phố giao quyền cho HĐND cấp phường nên cần xác định rõ nguyên tắc thực hiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, đối với đường phân khu có chiều rộng khoảng 12-13m (trong đó chuẩn của thành phố là 12m), dù nằm trên địa bàn một phường hay liên phường, UBND TPHCM sẽ lập hồ sơ trình HĐND TPHCM thông qua. Đối với các tuyến đường nhỏ hơn đường phân khu, gồm đường hẻm, đường nội bộ khu dân cư và đường trong các khu đô thị thuộc dự án có quy hoạch tỷ lệ 1/500, HĐND phường được giao chủ động quyết định đặt tên. Tên đường có thể lấy theo tên dự án, địa danh gắn với số thứ tự hoặc ghép tên địa danh địa phương. Về Quỹ tên đường, thành phố hiện có khoảng 3.000 tên, khá hạn chế so với nhu cầu thực tế nên dễ xảy ra tình trạng trùng lặp. Hiện quỹ đang tiếp tục được nghiên cứu mở rộng.