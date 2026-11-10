TPHCM: Ba tuyến Metro dự kiến khởi công năm 2026

Rút ngắn thời gian tới Bình Dương

Theo ông Phan Công Bằng (Trưởng Ban MAUR), trong năm 2026 được xác định mang tính bản lề, mở màn cho mô hình thi công metro thế hệ mới của TPHCM với sự chủ động tối đa về dòng vốn và phương thức tổ chức. Tuyến Metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8km, từ depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối với tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành năm 2030.

Dự án có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 55.000 tỷ đồng. MAUR đang hoàn thiện hồ sơ về công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuyến có 24 nhà ga, trong đó 17,7km đi trên cao gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23.

Các tuyến metro sẽ được Thành phố đầu tư, xây dựng

Điểm đầu tuyến là ga C0, kết nối với ga S5 (thuộc tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), đặt trên đường Hùng Vương, phường Bình Dương. Điểm cuối là ga C23 tại khu vực công viên Tao Đàn (phường Bến Thành), kết nối với ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và tuyến Metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ). Tuyến đi qua 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Trong khi đó, tuyến Metro số 2 đoạn TP.Thủ Dầu Một - TPHCM dài khoảng 33,2km với 17,8km đi ngầm, còn lại đi trên cao. Hướng tuyến được duyệt, tại ga C0, tuyến dùng chung khu vực ga S5 của Metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, bố trí trên đường Hùng Vương. Sau đó, tuyến rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch với ga C1 nằm trên dải phân cách giữa đường.

Đến trước hầm chui ngã năm Phước Kiến, tuyến chuyển hướng, vượt và nhập vào phía bên phải đại lộ Bình Dương. Ga C2 nằm trong công viên Thanh Lễ rồi đi qua các ga C3, C4. Sau khi vượt vành đai 3, tuyến kết nối với Metro số 4 (quy hoạch) tại ga C5, qua các ga kế tiếp rồi đến ga C10 nằm trong công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.

Tuyến Metro số 1 đang phát huy được quả

Sau đó, tuyến chuyển hướng sang trái, vượt Quốc lộ 13 rồi chuyển từ đi trên cao sang đi ngầm qua khu dân cư Vĩnh Phú 2. Ga C11 được bố trí gần khu dân cư này. Tuyến tiếp tục qua khu dân cư Vĩnh Phú 1, ga C12 nằm gần khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Còn ga C13 nằm gần chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường Vành đai 2, kết nối với Metro số 10 theo quy hoạch.

Tuyến vượt Vành đai 2 về ga C14 rồi theo bờ phải rạch Dừa đến ga C15 trên đường Hiệp Bình. Trước ga C15 có nhánh kết nối riêng vào depot Hiệp Bình Phước. Sau ga C15, tuyến đến ga C16 trước khu đô thị Vạn Phúc, sau đó chuyển hướng, nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13 theo hướng từ Thủ Dầu Một về TPHCM.

Tuyến tiếp tục vượt cầu Ông Dầu đến ga C17 (giao cắt với đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng) rồi kết nối với Metro số 6. Tuyến theo hành lang Quốc lộ 13, đi ngầm qua sông Sài Gòn, qua trục Xô Viết Nghệ Tĩnh đến ga C18 nằm ở ngã năm Đài Liệt Sĩ và ga C19 ở ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi qua khu vực Hàng Xanh, ga C20 bố trí tại ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân, sau đó theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến ga C21 được bố trí tại Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Tuyến kết nối với Metro số 4 tại ga C22 ở khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên và Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Ga C23 nằm tại công viên Tao Đàn, là ga cuối của dự án. Dự kiến, tuyến Metro TP.Thủ Dầu Một - TPHCM sẽ khởi công vào tháng 12/2026. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng, dự kiến bố trí 24 nhà ga, gồm các đoạn trên cao và đi ngầm. Hiện các hồ sơ về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được chấp thuận.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên thu hút rất đông hành khách

Ngoài ra, tuyến Metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 22,9km, đi qua 13 phường với 17 nhà ga, trong đó có 13 ga ngầm và 4 ga trên cao. Theo phương án nghiên cứu, tuyến Metro số 6 có tổng chiều dài khoảng 22,9km (gồm 18,7km đi ngầm và 4,2km đi trên cao). Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực đường Trường Chinh, kết nối về phía Tây với ga Bà Quẹo thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), trên địa bàn phường Tân Bình. Điểm cuối là ga Phú Hữu, kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại phường Long Trường.

Đẩy mạnh tuyến Bến Thành - Tham Lương

Tuyến Metro số 6 đi qua 13 phường gồm: Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Đức Nhuận, Hạnh Thông, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Long Trường. Trên toàn tuyến bố trí 17 nhà ga (gồm 13 ga ngầm và 4 ga trên cao). Tuyến xây mới depot Bình Triệu, kết nối với tuyến tại ga ST10. Dự án Metro số 6 có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 86.529 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 18.182 tỷ đồng. TPHCM đặt mục tiêu khởi công Metro số 6 cuối năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Khi vận hành, Metro số 6 sẽ đóng vai trò tuyến vành đai, tăng kết nối giữa các khu vực ngoại vi, điều tiết hành khách và góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm. Đặc biệt, tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng đường sắt giữa 2 sân bay.

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện. Theo ông Phan Công Bằng, sau gần 5 tháng ký hợp đồng EPC, MAUR đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án và ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác khảo sát địa chất xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đã hoàn thành 100% với 506 lỗ khoan trên toàn tuyến.

Về thiết kế xây dựng, MAUR đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại các nhà ga ST05 (Lê Thị Riêng) và ST10 (Phạm Văn Bạch). Tiếp đó, phê duyệt thêm ga ST04 (Hòa Hưng) và ST06 (Phạm Văn Hai) trong tháng 9 vừa qua. Hồ sơ các ga còn lại đang tiếp tục được thẩm định để triển khai thi công đồng loạt ngay trong năm nay. Cùng với đó, công tác tổ chức giao thông, phân luồng và làm đường tạm cũng đã hoàn thành tại các ga ST04, ST05, ST06, ST09 (Bà Quẹo) và ST10; đồng thời khẩn trương chuẩn bị rào chắn tại ga ST02 (Tao Đàn) và ST07 (Bảy Hiền) để thực hiện.

Trên hiện trường, công tác thi công đang tiến triển tích cực tại 4 nhà ga. Từ nay đến cuối năm, MAUR sẽ tập trung quản lý hợp đồng EPC, tập trung thi công tường dẫn và tường vây tại 6 ga ngầm, chuẩn bị triển khai các hạng mục cầu cạn, ga trên cao, depot từ tháng 11 và hoàn thành phân luồng toàn bộ các ga.

Theo tiến độ, máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến vận hành vào tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029, lắp đặt xong hết toàn bộ đường ray của tuyến vào cuối năm 2029 và chính thức nghiệm thu, bàn giao đưa vào vận hành thương mại phục vụ hành khách vào cuối năm 2030. Mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại toàn tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương đang được kiểm soát chặt chẽ, đếm ngược từng ngày, quyết tâm không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài như giai đoạn trước.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nội đô 11,2km, tầm nhìn phát triển của tuyến Metro số 2 được nâng lên quy mô liên vùng. Mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất chủ trương giao cho doanh nghiệp nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 dọc theo Quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển mạng lưới giao thông trong tương lai.

Theo đó, Công ty TNHH Viet Him Lam được giao nhanh chóng triển khai tuyến Metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và Metro số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc). Phương án ban đầu mà nhà đầu tư đưa ra là chiều dài toàn tuyến lên khoảng 100km. Trong đó, tuyến số 2 kết nối từ Long Trường đến Bình Mỹ, tổng chiều dài khoảng 51,5km; nhánh 2S kết nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc, chiều dài tuyến khoảng 48km, sử dụng chung ray với tuyến đường sắt đô thị số 2 khoảng 28,2km và 16,9km đi riêng.

UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Viet Him Lam phải hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi các cơ quan thẩm định. Tháng 11/2026, các sở, ngành sẽ hoàn thành thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định. Sau đó, tập trung nguồn lực thực hiện song song các công việc, bảo đảm khởi công dự án ngay trong quý IV/2026, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ dự án trước 2030.