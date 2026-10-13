TPHCM: Ám ảnh 'hung thần' ôtô tải về đêm

Nguy hiểm rình rập

Suốt nhiều năm qua, người dân sống 2 bên đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ chẳng ngày nào thấy bình yên khi những chiếc xe ben "hung thần" về đêm lao vun vút trên các cung đường. Anh Nguyễn Công Chung (ngụ trên đường Phan Đăng Lưu) cho biết, cứ từ 10 giờ đêm về sáng là những loại XT hạng nặng như trên, gồm cả xe bồn, lại phóng nhanh trên đường. Các tài xế (TX) chạy cho biết ăn lương theo doanh số nên họ phải chạy thật nhanh mới đủ số tuyến và phải giao hàng đúng giờ.

Những ngày đầu tháng 10 này, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM có mặt tại một số cung đường dẫn vào trung tâm thành phố (TP) đã ghi nhận trên những tuyến đường xuyên tâm, dù chưa hết giờ cấm nhưng các XT hạng nặng như trên lại chở vật liệu xây dựng nối nhau tiến vào các trục đường xuyên tâm gây tiếng ồn rất lớn, phá giấc ngủ của người dân, làm hỏng hạ tầng giao thông (GT) và tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc.

Tài xế xe ben chở đất để rơi vãi trên đường đến cơ quan Công an nộp phạt

Có mặt tại ngã tư Hàng Xanh lúc 21 giờ 45 phút vào những ngày đầu tháng 10, chúng tôi chứng kiến hàng loạt XT hạng nặng lưu thông qua đây dù chưa hết giờ cấm; chủ yếu là xe container, XT di chuyển theo hướng chính qua trục đường Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu về Bình Tân, Bình Chánh. Tại ngã tư Phú Nhuận, trên trục đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu và Nguyễn Kiệm, lưu lượng xe container nhiều hơn; từ 22 giờ 30 - 23 giờ, chúng tôi ghi nhận hàng chục XT hạng nặng nối nhau qua đây, có xe dù chưa tới khung giờ "mở cửa" nhưng các TX vẫn phóng vào trung tâm trong khi mật độ xe máy (XM), xe hạng nhẹ lưu thông còn rất đông.

Tương tự, tại khu vực ngã tư Gò Ô Môi, đường Huỳnh Tấn Phát, mặc dù chỉ mới 21 giờ 30 nhưng nhiều ôtô tải, xe ben, xe bồn chở xăng dầu... vẫn ngang nhiên chạy vào trung tâm TPHCM với tốc độ cao. Nhiều chiếc đã bị Cảnh sát Giao thông (CSGT), Cảnh sát Cơ động dừng phương tiện để xử lý lỗi lưu thông không đúng thời gian quy định. Thanh minh với lực lượng chức năng, nhiều TX cho biết do chủ xe khoán chuyến nên chạy nhiều, thêm chuyến thì thu nhập mới tăng.

Hầu hết XT hạng nặng, xe bồn chở xăng dầu, xe container... lưu thông từ đường Huỳnh Tấn Phát thẳng về cầu Tân Thuận, sang đường Nguyễn Tất Thành, vào đường Tôn Đức Thắng rồi chạy ra xa lộ Hà Nội. Nhiều chiếc không chạy sang đường Nguyễn Tất Thành thì rẽ qua tuyến Nguyễn Văn Linh hướng về Bình Chánh. Những phương tiện này được quy định lưu thông sát dải phân cách giữa trên 2 hướng đi, thế nhưng không ít trường hợp bất chấp lấn qua làn đường xe 2 bánh giữa dòng phương tiện lưu thông dày đặc khiến nhiều người nơm nớp lo TNGT.

Nhiều phương tiện lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát có thể kể đến như: xe container, xe bồn chở xăng dầu, xe ben phục vụ các công trình trên địa bàn. Theo chị Hà Thị Len (ngụ xã Nhà Bè): "Trên tuyến này tôi thấy có biển cấm từ 6 - 22 giờ nhưng không hiểu vì sao XT hạng nặng lưu thông vào giờ cấm và lấn qua làn dành cho XM, bóp còi inh ỏi, đất đá văng đầy nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý? Nhiều xe bồn chở xăng dầu chạy suốt ngày đêm trên đường Huỳnh Tấn Phát, rất nguy hiểm, tuyến này thường xảy ra tai nạn và dù đã được chia đôi bằng dải phân cách cứng nhưng các loại phương tiện vẫn luồn lách, lấn sang làn dành cho XM. Đường thì nhỏ nhưng 2 chiếc xe ben vượt nhau, XM không có đường đi; trong khi người dân sống trên cung đường này ngày ngày phải hứng chịu bụi bặm, khói phà mù mịt. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy!".

Xe ben chạy trên đường phố

Nỗi lo xe tải hạng nặng

Mới đây, một chiếc xe ben chở đầy đất làm rơi vãi trên đường Cộng Hòa khiến mặt đường trơn trượt, nhiều phương tiện tham gia GT bị ngã. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an (CA) P. Tân Bình lập rào chắn phân luồng, cảnh báo từ xa và hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Qua trích xuất camera, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định phương tiện gây sự cố là xe ben 51L-769.2X và mời người điều khiển là ông N.B.T (44 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) lên làm việc. Theo ông T., phương tiện đang phục vụ công trình trên địa bàn; lúc chở đất đi do gặp mưa lớn kéo dài đã rơi xuống mặt đường dẫn đến trơn trượt, ảnh hưởng đến an toàn GT. Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ và đơn vị dịch vụ công ích đã đến hiện trường dọn vệ sinh mặt đường. Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi xuống đường, tổng mức phạt là 6 triệu đồng.

Trước đó, chiếc xe ben 50H-351.XX do 1 nam TX điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến chợ Thủ Đức, khi vừa qua khỏi giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50m, bất ngờ mất kiểm soát, tông văng hơn 20m dải phân cách thép giữa đường, tiếp tục lao sang làn đường ở chiều ngược lại, leo lên vỉa hè rồi đâm sập 1 cửa hàng kinh doanh mắt kính trên đường Tô Ngọc Vân, P. Linh Xuân, TPHCM. Anh Đào Quân (45 tuổi, chủ tiệm kính) bàng hoàng kể lại, cả nhà vừa đóng cửa đi ngủ chừng 10 phút thì tai họa ập đến. Hai con trai nhỏ ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong; khi chiếc xe ben đâm vào nhà, phần ca-bin chui tọt vào trong tiệm, ép hai vợ chồng anh áp sát vào tường, may được hàng xóm xung quanh lao vào kéo cả nhà ra, đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Xe container lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc

Để giảm bớt phương tiện đi vào trung tâm TP, PGS-TS Phạm Xuân Mai, chuyên gia trong lĩnh vực GT, cho rằng TPHCM sau hợp nhất dưới góc độ logistics không còn chỉ là "TPHCM đô thị lõi", mà đã hình thành siêu không gian logistics từ Củ Chi - Bình Dương - Thủ Đức - Cát Lái - Hiệp Phước - Cần Giờ - Cái Mép/Thị Vải - Long Thành (Đồng Nai). Theo đó, hiện trạng logistics tại các khu đầu mối GT tại TPHCM hiện nay sắp xếp theo 5 lớp: cảng biển - cảng sông/ICD - sân bay - đường sắt - đường bộ, đặc biệt luồng hàng nặng trong các khu đô thị, gồm khu vực (KV) Miền Đông: Bình Dương - Thủ Đức - Đồng Nai với các cảng Cát Lái/Phú Hữu, Cái Mép - Thị Vải và Cần Giờ; KV phía Tây: Tây Ninh - Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh với các điểm trung chuyển Tân Kiên - Hiệp Phước - Bình Điền ra các cảng biển.

Để TPHCM phát triển, TP đang quy hoạch và xác định hàng loạt trung tâm logistics tại Long Bình, Cát Lái, Linh Trung, Khu công nghệ cao, Tân Kiên, Củ Chi, Hiệp Phước, Hóc Môn, Bình Khánh và Tân Sơn Nhất... Đặc biệt, Cát Lái vẫn là đầu mối container cực kỳ quan trọng, nhất là với hàng xuất nhập khẩu của TPHCM - Đồng Nai. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta cần rất nhiều xe container trên những tuyến đường bộ xuyên qua các khu đô thị, vì thế tạo áp lực rất lớn lên các tuyến đường trọng điểm như Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Vành đai, xa lộ Hà Nội... Đây cũng chính là một trong những điểm nghẽn logistics được TP xác định gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài, từ đó phát sinh TNGT, ô nhiễm môi trường...

Mặc dù quy định hiện hành của KV nội đô vẫn hạn chế XT hạng nặng trong KV lõi, về nguyên tắc từ 6 giờ - 22 giờ, ngoại trừ các tuyến/hành lang được phép, để giải quyết bài toán vận chuyển logistics rất lớn này, tại một số KV trọng điểm của TPHCM đã có kế hoạch và giải pháp, ví dụ tại KV trọng điểm Cát Lái - Phú Hữu sẽ xây đường liên cảng dài gần 6 km, quy mô 12 làn, dự kiến khởi công quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2029 nhằm tách xe container khỏi mạng lưới đường đô thị. Ngoài ra, TP cũng chuẩn bị mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, dự kiến khai thác vào năm 2028.