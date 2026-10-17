TPHCM: 3 học sinh tại 1 trường mắc não mô cầu, 1 em tử vong

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm

Theo đó, ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp nhận thông tin một học sinh sinh năm 2014, Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu nhóm B. Mặc dù đã được tích cực điều trị nhưng bệnh nhi tử vong trong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng ngày 15/10, thêm một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định và đang được cách ly, điều trị.

Sở Y tế TPHCM cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin trường hợp mắc bệnh đầu tiên, Sở đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và cấp phát kháng sinh dự phòng theo chỉ định, giám sát sức khỏe học sinh và thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại trường học.

HCDC phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn và các biện pháp dự phòng tại trường học.

HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát danh sách học sinh, giáo viên và những người có tiếp xúc gần với ca bệnh; đồng thời hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh hô hấp, vệ sinh môi trường và theo dõi sức khỏe.

Ngày 16/10, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình, rà soát hiệu quả các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang; thực hiện các hướng dẫn của cơ quan y tế; đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.

Hiện não mô cầu nhóm B đã có vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, các loại vaccine não mô cầu có phạm vi bảo vệ khác nhau; việc tiêm chủng cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn.

Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người (nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại, nơi đông dân cư, chật chội, điều kiện vệ sinh kém...), người bị suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Bệnh thường xuất hiện đột ngột trên người khỏe mạnh với các triệu chứng: sốt cao, mệt mỏi, lạnh run, buồn nôn, đau đầu, nhạy cảm với ánh sáng, lơ mơ, gáy cứng (trẻ nhỏ có thóp phồng), nôn, có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao/tử ban trên da…

Hiện não mô cầu nhóm B đã có vaccine phòng bệnh.

BS.CKI Lê Thị Giao Thi, hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết, theo Bộ Y tế, viêm màng não do não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao thứ 2, sau bệnh dại và có khả năng lây lan nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên cũng thuộc nhóm nguy cơ do thường xuyên tiếp xúc gần trong môi trường đông người như lớp học, ký túc xá, trung tâm giải trí hay quán cà phê - tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. Đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính hay suy thận, sức đề kháng suy giảm khiến bệnh nếu xảy ra thường diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

Để phòng bệnh hiệu quả, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng sẽ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.