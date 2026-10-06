TPHCM: 26 tân thạc sĩ tốt nghiệp chương trình luật liên kết Việt - Pháp

Các tân thạc sĩ chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tại lễ tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng UEL và GS Stéphane Braconnier - Hiệu trưởng Đại học Paris Panthéon-Assas, trực tiếp trao bằng cho 26 tân thạc sĩ. Trong đó, 25 người tốt nghiệp chương trình Luật tài sản Việt - Pháp và một người tốt nghiệp chương trình Luật kinh doanh Pháp - châu Á. Văn bằng do Đại học Paris Panthéon-Assas cấp.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh (Hiệu trưởng UEL) và GS Stéphane Braconnier (Hiệu trưởng Đại học Paris Panthéon-Assas) trao bằng cho các tân thạc sĩ. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Hai trường cũng chào đón 73 tân học viên khóa 2026, gồm 45 học viên chương trình Luật tài sản Việt - Pháp và 28 học viên quốc tế đến từ Pháp, các nước châu Âu theo học chương trình Luật kinh doanh Pháp - châu Á tại UEL.

Đại diện hai trường trao học bổng cho các tân học viên khóa 2026. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Các chương trình mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục pháp luật Pháp ngay tại Việt Nam, đồng thời tạo môi trường giao lưu học thuật, văn hóa giữa người học Việt Nam và quốc tế.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng UEL, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu chúc mừng các tân thạc sĩ, PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh ghi nhận những nỗ lực trong học tập và sự đồng hành của gia đình. Ông mong kiến thức, năng lực tích lũy từ chương trình giúp người học vững vàng hơn trong nghề nghiệp, cẩn trọng khi đưa ra quyết định và tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi sau tốt nghiệp.

Với các tân học viên, lãnh đạo UEL khuyến khích tận dụng thời gian học tập để đặt câu hỏi, tranh luận, mở rộng cách nhìn về pháp luật và xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa. Học viên quốc tế được kỳ vọng tìm hiểu thực tiễn Việt Nam, trải nghiệm văn hóa và kết nối với sinh viên Việt Nam.

Tân thủ khoa Trịnh Linh Chi phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Chia sẻ tại buổi lễ, tân thủ khoa Trịnh Linh Chi, khóa 1 chương trình Luật tài sản Việt - Pháp, cho biết chương trình giúp học viên hiểu sâu hơn nền tảng pháp luật Việt Nam thông qua cách tiếp cận luật học so sánh. Từ những trao đổi với giảng viên, người học có thể tìm hiểu nguồn gốc, lịch sử và logic của các quy định, qua đó củng cố khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ở góc nhìn cựu học viên, ông Phạm Thiện, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Quan hệ Chính phủ, DKSH Việt Nam, cho biết chương trình giúp ông kết nối nguyên tắc pháp lý với thực tiễn kinh doanh, hiểu cách pháp luật đáp ứng sự thay đổi của xã hội. Ông nhắn nhủ các tân thạc sĩ tiếp tục học tập, giữ sự chính trực, tinh thần ham hiểu biết và phát huy những kết nối được xây dựng trong quá trình học.

Lễ tốt nghiệp và khai giảng năm nay cũng là dịp nhìn lại 16 năm hợp tác giữa UEL và Đại học Paris Panthéon-Assas. Theo PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, giá trị của chặng đường này là sự tin cậy và việc hai trường cùng giữ gìn những chuẩn mực học thuật đã cam kết.

Giảng viên, học viên UEL có cơ hội tiếp cận truyền thống luật học Pháp, sự chặt chẽ trong lập luận và tinh thần tranh luận học thuật. Ở chiều ngược lại, người học và giảng viên Pháp đến UEL tìm hiểu thực tiễn pháp luật, kinh tế, xã hội Việt Nam. Sự học hỏi hai chiều tạo nên nền tảng gắn kết lâu dài giữa hai cộng đồng học thuật.

GS Stéphane Braconnier, Hiệu trưởng Đại học Paris Panthéon-Assas, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

GS Stéphane Braconnier nhận định, sau 16 năm, quan hệ giữa hai trường đã trở thành một câu chuyện chung và một tình bạn. “Nhiệm vụ của đại học là giúp người học hiểu, so sánh, phát triển tư duy phản biện và năng lực phán đoán, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách tiếp cận thông tin” - GS Stéphane Braconnier nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vincent Drapeau, Tùy viên hợp tác khoa học và đại học, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, khẳng định cơ quan đại diện ngoại giao Pháp tiếp tục đồng hành với các sáng kiến tăng cường hợp tác đại học và pháp lý giữa hai nước.

Niềm vui của các tân thạc sĩ tại buổi lễ. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trong giai đoạn tiếp theo, hai trường định hướng phát triển thêm chương trình đào tạo chung, tăng trao đổi sinh viên hai chiều, đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan AI, chuyển dịch sinh thái, năng lượng và thúc đẩy đồng hướng dẫn tiến sĩ.