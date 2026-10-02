TPHCM: 25 tác phẩm được trao Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong báo cáo tại buổi lễ. Ảnh VIỆT DŨNG

Tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 5.356 tác phẩm, trong đó có 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia dự giải cấp thành phố. Qua chấm giải, có 136 tác phẩm chất lượng vào vòng chấm chính thức và 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Kết quả, có 25 tác phẩm và 15 tập thể xuất sắc được trao giải.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, nội dung tác phẩm dự thi phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cập đến chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của nhân dân. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, gắn lý luận với thực tiễn thành phố; khai thác hiệu quả lợi thế của báo chí đa phương tiện...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM cho biết thêm, tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đang trở thành không gian xã hội quan trọng, bên cạnh những luồng thông tin tích cực cũng tồn tại nhiều thông tin sai lệch, tác động trực tiếp đến nhận thức và tâm lý xã hội.

Do đó, công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng phải chủ động đi trước đón đầu trong cung cấp thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng xã hội. Đồng chí khẳng định Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động quan trọng góp phần thực hiện điều đó.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng giải, để mỗi tác phẩm đạt giải hội tụ đầy đủ các yếu tố về lý luận và thực tiễn, là những sản phẩm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; đồng thời là tư liệu có giá trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác, vận dụng vào thực tiễn. Cùng với đó, lấy thực tiễn thành phố làm nguồn chất liệu quan trọng để xây dựng các sản phẩm tham gia giải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải thuộc nhóm tạp chí. Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức lưu ý, TPHCM là một đô thị đặc biệt, năng động, sáng tạo, luôn đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tác phẩm tham gia giải không những phải gắn với tiềm năng, vị thế, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực; những nét đẹp về văn hóa, truyền thống con người thành phố… mà còn phải là một “công trình” nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thành phố, phần xây dựng bản sắc, lan tỏa những giá trị tích cực của thành phố.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao giải cho các tác giả thuộc nhóm báo chí. Ảnh VIỆT DŨNG

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải trao giải cho các tác giả thuộc nhóm phát thanh, truyền hình, video. Ảnh VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao khen thưởng 15 tập thể đạt giải thưởng Tập thể xuất sắc. Ảnh VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy cho 25 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải ở các thể loại: tạp chí; báo viết; phát thanh, truyền hình, video. Đồng thời, 15 tập thể đạt giải thưởng Tập thể xuất sắc. Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm nay không có giải nhất, có 6 giải nhì (mỗi thể loại 2 giải nhì); 8 giải ba, 11 giải khuyến khích.