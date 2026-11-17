Xét theo địa giới trước sáp nhập, TPHCM cũ có 94 khu đất với diện tích gần 590ha; Bình Dương cũ có 33 khu (khoảng 140ha); Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 19 khu (124ha).

Khu đất còn lại là dự án Khu nhà ở thương mại Trường An tại phường Dĩ An, rộng khoảng 11,3ha. Dự án có nguồn gốc đất an ninh, quốc phòng, được xác định theo hình thức riêng trong danh mục.

Diện tích đất lúa dự kiến chuyển đổi tập trung chủ yếu tại khu vực TPHCM cũ, với gần 322ha, chiếm khoảng 94% tổng diện tích đất lúa trong danh mục. Bình Dương cũ có khoảng 18ha, còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có hơn 1,7ha.

Danh mục được HĐND TPHCM thông qua ngày 30-10, sau khi rà soát 450 hồ sơ đăng ký qua 3 đợt. Ngoài 147 hồ sơ được thông qua, có 107 hồ sơ không đủ điều kiện; 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục được rà soát; 68 hồ sơ đã rút hoặc được trả lại; 103 hồ sơ chuyển sang các đợt sau và 1 hồ sơ đã được thông qua trước đó.

Theo cơ chế thí điểm tại Nghị quyết 171, doanh nghiệp được phát triển nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Việc có tên trong danh mục chưa đồng nghĩa dự án được triển khai ngay. Chủ đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến diện tích đất lúa chuyển đổi.