Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ 4 từ phải vào) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. QUANG HUY

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM và đại diện sở, ban ngành thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu tại lễ khởi công. QUANG HUY

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư và các sở, ngành khi hoàn tất toàn bộ quy trình từ lập, thẩm định dự án đến đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chỉ trong khoảng 3 tháng. Tốc độ này thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, giúp công trình kịp khởi công đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, không gian đô thị TPHCM được mở rộng kéo theo sức hút dân cư tăng nhanh. Việc đầu tư cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu đạt 300/1 vạn dân trong độ tuổi đi học của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới chuẩn hóa mạng lưới trường lớp thông minh, sinh thái.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để dự án về đích đúng hẹn. Đồng thời, tập thể sư phạm Trường THPT Thủ Đức cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc bố trí công năng mặt bằng tối ưu, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số, xây dựng ngôi trường mới trở thành “trường học hạnh phúc”.

Phối cảnh dự án xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Thủ Đức. QUANG HUY

Trước đó, thông tin về dự án, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM Nguyễn Văn Tài cho biết, công trình thuộc dự án dân dụng cấp II (nhóm B) với tổng mức đầu tư 143,875 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026 – 2029. Dự án được UBND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND (ngày 24-6-2026) và Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 2851/QĐ-SXD-QLXDCT (ngày 23-9-2026).

Công trình xây dựng trên diện tích 4.660 m2, gồm 1 khối nhà 3 dãy hình chữ U cao 4 tầng nổi, 1 tầng hầm và tầng tum kỹ thuật. Trong đó có phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện…; khối hành chính – quản trị; khu thể dục thể thao – sân chơi rộng rãi, an toàn và tách biệt để đảm bảo yên tĩnh cho khu lớp học. Công trình nhằm hiện thực hóa chiến lược đổi mới giai đoạn 2025 – 2030 của Trường THPT Thủ Đức theo hướng tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Chủ đầu tư cùng Liên danh nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát cam kết tập trung tối đa nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.