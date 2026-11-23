Từ sáng sớm, nhiều bệnh nhân ung thư đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lấy số khám nhưng vẫn phải chờ đợi. Bên trong các khoa điều trị, giường bệnh kín chỗ. Giữa áp lực quá tải, đội ngũ y bác sĩ nỗ lực duy trì điều trị, mong bệnh viện sớm được mở rộng.