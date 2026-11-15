TPBank (TPB) sắp huy động 3.000 tỷ đồng qua kênh chào bán trái phiếu

Chào bán 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã ck: TPB) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1/2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026-2027, mã trái phiếu là TPBC12601.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 667/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/11/2026.

Theo đó, TPBank dự kiến chào bán 30 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không có bảo lãnh thanh toán. Lô trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TPBank và thuộc loại nợ thứ cấp, được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Với mệnh giá và giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị đợt phát hành đạt 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, trong đó lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 1.000 trái phiếu. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 16/11 đến ngày 23/12/2026.

Theo kế hoạch, TPBank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu (với tổng giá trị theo mệnh giá là 15.000 tỷ đồng) chia đều thành 5 đợt (mỗi đợt 30 triệu trái phiếu). Sau đợt 1 trị giá 3.000 tỷ đồng, ngân hàng còn 4 đợt phát hành, mỗi đợt gồm 30 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng/đợt. Nếu thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, tổng giá trị 5 đợt phát hành sẽ lên tới 15.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai 4 đợt còn lại nằm trong giai đoạn từ quý I/2027 đến quý III/2027.

Về phương án sử dụng vốn, TPBank dự kiến sử dụng toàn bộ vốn từ 5 đợt chào bán để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của TPBank.

Vốn điều lệ vượt 31.900 tỷ đồng

Ở diễn biến khác, vào tháng 10, TPBank đã phân phối thành công hơn 416 triệu cp cho 66.648 cổ đông, dựa trên tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Cùng với đó, ngân hàng quyết định hủy bỏ hơn 19.000 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình tính toán quyền nhận cổ tức để chốt số liệu.

Việc hoàn tất đợt phát hành này đã nâng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng tính đến ngày 5/10/2026 lên mức hơn 3.190 triệu cổ phiếu. Kết quả này trực tiếp đẩy quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tăng vọt lên mức hơn 31.901 tỷ đồng, tạo bộ đệm vốn vững chắc cho các hoạt động cấp tín dụng và mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.