TPBank (TPB) liên tiếp tất toán trái phiếu trước hạn, chốt phương án chia cổ tức 15% tăng vốn

Dồn dập chi tiền tất toán sớm các lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong vừa có văn bản chính thức gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo báo cáo cập nhật ngày 16/09/2026, ngân hàng đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mang mã TPB 12534. Tổng giá trị của thương vụ tất toán này đạt 327,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này mới được phát hành vào ngày 16/09/2025 với kỳ hạn lên đến 10 năm. Việc thanh toán toàn bộ dư nợ diễn ra chỉ sau đúng một năm lưu hành trên thị trường.

Trước đó vài ngày, tổ chức tài chính này cũng liên tiếp thực hiện các nghiệp vụ tương tự để giảm gánh nặng nợ vay. Cụ thể vào ngày 14/09/2026, ngân hàng đã chi 150 tỷ đồng để mua lại toàn bộ khối lượng lưu hành của lô trái phiếu mã TPB12533. Lô dư nợ này được phát hành vào ngày 12/09/2025 với kỳ hạn 10 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 12/09/2035. Hoạt động này giúp tổ chức phát hành xóa sạch dư nợ của lô trái phiếu trước thời hạn đáo hạn tới 9 năm.

Xa hơn vào ngày 09/09/2026, ngân hàng cũng đã giải ngân 101,2 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã TPB12532. Quyết định thanh toán một phần này đã kéo khối lượng dư nợ còn lại đang lưu hành của mã trái phiếu này xuống mức rất thấp, chỉ còn 600 triệu đồng. Các đợt mua lại liên tục cho thấy khả năng thanh khoản dồi dào và kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng này trong giai đoạn hiện tại.

Phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%

Cùng thời điểm xử lý các khoản nợ trái phiếu, Hội đồng quản trị ngân hàng đã chính thức thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Đây là kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bàn bạc và phê duyệt thông qua trước đó.

Theo phương án chi tiết, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Điều này tương ứng với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Để thực hiện tỷ lệ này, tổ chức phát hành sẽ in thêm 416,1 triệu cổ phiếu để phân phối cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn tài trợ cho đợt phát hành được trích xuất trực tiếp từ phần lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức đợt này sẽ là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng và không bị áp dụng bất kỳ quy định hạn chế giao dịch nào. Kế hoạch dự kiến sẽ được triển khai ngay trong năm 2026. Nếu quá trình phân phối diễn ra thành công và được cơ quan quản lý chấp thuận, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chính thức tăng từ mức 27.740 tỷ đồng lên mức 31.901 tỷ đồng, củng cố thêm năng lực tài chính cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.