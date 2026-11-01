TPBank (TPB): Dồn lực huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ vượt mốc 31.900 tỷ đồng

Chi tiết phương án chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu củng cố nguồn vốn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán TPB) vừa gửi báo cáo kết quả phát hành trái phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo thông tin công bố, vào ngày 23/10/2026, nhà băng này đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mang mã TPBL12617. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động của đợt này đạt 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 23/10/2036. Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ cũng như tài sản bảo đảm không được công bố cụ thể.

Trước đó vào ngày 29/9/2026, Hội đồng quản trị TPBank đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành trái phiếu ra công chúng để bổ sung nguồn vốn cấp 2 cho giai đoạn 2026 đến 2027. Theo kế hoạch mới nhất, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu ra thị trường. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không được bảo lãnh thanh toán. Lô trái phiếu này xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng và được thiết kế dưới dạng nợ thứ cấp để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Quá trình phát hành sẽ được chia thành tối đa 5 đợt. Trong đó, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Với mức giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành của toàn bộ chương trình có thể lên tới 15.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi và thực hiện chi trả lãi định kỳ 12 tháng một lần.

Hoàn tất đợt chi trả cổ tức đẩy vốn điều lệ vượt 31.900 tỷ đồng

Bên cạnh các hoạt động huy động vốn từ thị trường nợ, cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu của TPBank cũng vừa ghi nhận sự thay đổi lớn. Vào ngày 8/10/2026, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành nghị quyết thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, phục vụ kế hoạch tăng mức vốn điều lệ trong năm 2026.

Theo kết quả phân phối thực tế, TPBank đã phát hành thành công hơn 416 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông dựa trên tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Cùng với đó, ngân hàng quyết định hủy bỏ hơn 19.000 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình tính toán quyền nhận cổ tức để chốt số liệu.

Việc hoàn tất đợt phát hành này đã nâng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng tính đến ngày 5/10/2026 lên mức hơn 3.190 triệu cổ phiếu. Kết quả này trực tiếp đẩy quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tăng vọt lên mức hơn 31.901 tỷ đồng, tạo bộ đệm vốn vững chắc cho các hoạt động cấp tín dụng và mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.