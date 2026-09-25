TPBank (TPB) chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 20% và huy động 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu của TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, không được bảo lãnh và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của ngân hàng. Đây là nợ thứ cấp được thiết kế để đáp ứng các điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo Thông tư 14.

Với giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa được xác định bằng tổng của cơ sở tham chiếu và biên độ, trả lãi định kỳ 12 tháng mỗi lần. Đợt phát hành sẽ được chia thành tối đa 5 lần, số lượng chào bán dự kiến ban đầu của mỗi đợt là 30 triệu trái phiếu, tương ứng 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Toàn bộ số tiền thực tế thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của TPBank. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết TPBank đã liên tiếp phát hành trái phiếu trong tháng 9/2026. Cụ thể vào ngày 18/9/2026, ngân hàng phát hành 5.500 trái phiếu mã TPBL12614 và 10.000 trái phiếu mã TPBL12615 thu về 1.550 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 15/9/2026 và 16/9/2026, hai lô trái phiếu khác cũng được phát hành thành công với tổng giá trị 800 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên gần 32.000 tỷ đồng qua chi trả cổ tức

Bên cạnh hoạt động phát hành trái phiếu, ngày 5/10/2026 tới đây, TPBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền trong năm 2026 và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Với hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, TPBank ước tính chi hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Cùng với việc chia tiền mặt, TPBank còn phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Theo tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 4.161 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng, gia tăng tiềm lực tài chính cho ngân hàng.