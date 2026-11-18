Ngày 06/11/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định số 138/QĐ-QLGS4. Văn bản này chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 về nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN (cấp ngày 25/05/2026) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho TPBank. Theo nội dung quyết định, hệ sinh thái dịch vụ của TPBank chính thức được bổ sung thêm hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Cơ quan quản lý nêu rõ Quyết định số 138/QĐ-QLGS4 có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký. Đây được xem là một bộ phận pháp lý cấu thành, không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN gốc mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho TPBank trước đó.

Việc được bổ sung hoạt động này vào Giấy phép thành lập tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để TPBank triển khai việc cung ứng các dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ra thị trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật. Sự tham gia của hệ thống ngân hàng thương mại vào khâu trung gian này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính an toàn, bảo đảm luồng giao dịch thông suốt và minh bạch hóa dòng tiền trong các hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán nội địa.