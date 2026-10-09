TPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 31.900 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ đầu tiên trong năm 2026.

Theo báo cáo, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 416 triệu cổ phiếu cho 66.648 cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối là 19.007 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu TPB đang lưu hành tăng từ gần 2,8 tỷ đơn vị lên gần 3,2 tỷ đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 27.740 tỷ đồng lên hơn 31.900 tỷ đồng, bổ sung khoảng 4.160 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đây là bước đầu trong kế hoạch tăng vốn năm 2026 của TPBank. Theo phương án còn lại, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ khoảng 3,13%, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.

Thời điểm triển khai phương án ESOP phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý có thẩm quyền và việc đáp ứng các quy định pháp luật liên quan.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tiếp tục tăng lên khoảng 32.900 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, TPBank cũng thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026. Với gần 2,8 tỷ cổ phiếu lưu hành trước ngày 5/10, số tiền ngân hàng cần chi cho đợt trả cổ tức này ước tính gần 1.400 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng năm 2026

Về hoạt động kinh doanh, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.668 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm 10.300 tỷ đồng, ngân hàng đã thực hiện được khoảng 45,3% mục tiêu sau sáu tháng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước. Quy mô huy động vốn dự kiến đạt 391.000 tỷ đồng, tăng 15,7%.

Trong khi đó, dư nợ cho vay và chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành được kỳ vọng đạt 360.000 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cuối năm 2025.

Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, trong bối cảnh tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm được kỳ vọng đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 11,6% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPB giao dịch quanh mức 11.450 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 9/10, giảm khoảng 20% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân đạt gần 11 triệu cổ phiếu mỗi phiên.