TPBank lọt top 10 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam

Theo danh sách xếp hạng 500 ngân hàng lớn nhất châu Á Thái Bình Dương của tạp chí The Asian Banker mới đây, TPBank nằm trong nhóm 10 ngân hàng thương mại được xếp hạng mạnh nhất (Strength Rank) tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng được The Asian Banker thực hiện với hai tiêu chí: Thứ nhất là danh sách 500 ngân hàng hàng đầu trong khu vực theo quy mô tài sản (AB500 Rank); thứ hai là xếp loại 500 ngân hàng dựa trên sức mạnh của từng ngân hàng thông qua khả năng sinh lời lâu dài từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của các ngân hàng (Strength Rank) hay các ngân hàng mạnh nhất khu vực.

TPBank được đánh giá là ngân hàng có hoạt động an toàn và lành mạnh, tăng trưởng tốt

Trong bảng xếp hạng, TPBank được đánh giá cao về khả năng sinh lời khi xếp thứ 276 trong danh sách về Strength Rank các ngân hàng lớn nhất châu Á Thái Bình Dương và nằm trong nhóm 10 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng cũng cho thấy sức mạnh của TPBank được đánh giá cao và vượt trội so với một số ngân hàng Việt có quy mô tổng tài sản ngang bằng hoặc lớn hơn.

So với năm 2016, TPBank đã nâng chỉ số sức mạnh của mình lên 22 bậc trong năm 2017, theo đánh giá của The Asian Banker. TPBank được đánh giá là một ngân hàng có hoạt động an toàn và lành mạnh, tăng trưởng tốt trong vài năm trở lại đây. Hiện nay, TPBank có tổng tài sản trên 110 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tính đến hết tháng 11/2017 đạt gần 1100 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho cả năm.

